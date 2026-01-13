淚別曹西平！ 網紅香蕉：巨星風華留世間

網紅香蕉（左一）曾造訪曹西平經營的耳環店。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人曹西平去年12月29日過世，享壽66歲，消息傳出震驚演藝圈，網紅「香蕉」王俊傑隔日一早寫下長文追憶2人互動，字裡行間流露對曹西平驟逝的不捨與感念。

當時香蕉在發文表示清晨看到新聞時一度不敢相信，回憶過年期間曾在曹西平的店裡打鬧聊天，當時氣氛輕鬆愉快，怎麼也沒想到竟成為最後回憶。

香蕉（右）昨親赴曹西平靈堂，透露過去只曾在《綜藝大熱門》後台與曹西平短暫碰過一次面，當時對方還罵他「醜八怪站在旁邊幹什麼」。（記者王文麟攝）

近日曹西平靈堂開放外界悼念，香蕉昨（12）日親赴現場對前輩做最後道別，離開後在臉書抒發心境，透露低調去看西平哥，現場可以寫段話：「我們緣份就是店裡那麼一次，是那麼的珍貴。」

香蕉形容曹西平：「善良的孝順，人間寶藏；直爽的性格，印象深刻；巨星的風采，永留心中；過去是過去，未來未必會來，唯有每天珍惜當下是真的，善用影響力，將美好的感受擴散給大家凡走過必將留下美好的痕跡。」最後謝謝曹西平的巨星風華留世間。

