娛樂 最新消息

曾自行開鎖逃跑！「天才猩猩」小愛辭世 訃聞曝光感動網友

天才黑猩猩小愛離世。（翻攝網路）天才黑猩猩小愛離世。（翻攝網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕被譽為「天才黑猩猩」的雌性黑猩猩「小愛（Ai）」，近日傳出離世消息。日本京都大學人類行為進化研究中心證實，小愛於當地時間9日下午4時4分，因高齡引發多重器官衰竭辭世，享年49歲，消息一出，不僅學界不捨，也在網路上掀起一波感性追悼。

綜合日媒報導，京都大學於官方網站發布正式訃聞，指出小愛是在研究中心工作人員陪伴下，平靜走完一生。值得一提的是，校方罕見在動物訃聞中使用「逝去」、「享年」等充滿敬意的字眼，展現對這位研究夥伴的高度尊重，也讓不少網友直呼「看了想哭」。

小愛1976年出生於西非，隔年被帶往京都大學研究中心，名字取自漫畫《愛與誠》女主角「早乙女愛」。從1歲半開始，她便接受以電腦為主的語言與認知訓練，因學習能力驚人，自1978年起，研究團隊更正式將研究命名為「小愛計畫」。

研究顯示，小愛擁有超乎想像的認知能力，不僅能辨識多個字母與數字，甚至能根據圖片從一組漢字中正確選出對應的字，例如從綠色圖片中指認出「綠」字。她也曾與另一隻黑猩猩成功「越獄」，疑似使用研究人員遺留在附近的鑰匙打開掛鎖，機智行徑讓團隊又驚又佩服。

小愛也於2000年誕下兒子「步夢（Ayumu）」，步夢同樣以驚人的短期記憶力聞名，母子倆也成為研究親代知識傳遞與社會學習的重要對象。

研究中心感性表示，小愛不只是實驗對象，而是長年並肩作戰的研究夥伴，她讓人類得以窺見黑猩猩心智的多重面向，也為探索心智與生命進化奠定關鍵基礎。

京都大學這份充滿溫度的訃聞曝光後，感動無數網友，紛紛留言表示：「這是真正的尊重生命」、「感受到研究者把牠當成家人」、「不是動物，是一位值得被記住的存在」。

