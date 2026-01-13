自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

遊客嫌泰國「英文不通」! 泰網紅拍片回應：尊重更重要

泰國網紅Crispy Froid（左下）拍片回擊菲律賓女遊客。（翻攝IG）泰國網紅Crispy Froid（左下）拍片回擊菲律賓女遊客。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕一名菲律賓女遊客近日在社群平台發文抱怨，直言自己在泰國旅遊時「講英文完全行不通」，不僅電召車司機聽不懂，連當地民眾也需要翻譯協助，貼文曝光後迅速引發熱議，甚至釣出泰國知名英語教學網紅親自回應。

根據泰國網媒《The Thaiger》報導，該名女子在貼文中毫不掩飾不滿情緒，表示：「我是菲律賓人，英文當然很好，但我一到泰國就完全沒用。就算我英文講得很流利，也沒有人聽得懂，尤其是 Grab 司機和當地人，他們都需要翻譯。」相關言論立刻在網路上掀起正反討論。

對此，以英語教學內容走紅的泰國網紅Crispy Froid於本月11日在臉書發布影片回應，語氣冷靜卻立場鮮明。她指出，語言不通確實會讓旅遊過程感到挫折，但出國旅行時，更應該抱持尊重與文化理解的態度。

泰國網紅Crispy Froid拍片回擊。（翻攝IG）泰國網紅Crispy Froid拍片回擊。（翻攝IG）

Crispy Froid 也直言，旅客在海外的一言一行，其實都代表著自己的國家形象，「相互尊重，永遠比完美的語言能力更重要。」她同時呼籲外國遊客多一些體諒，強調英語並非泰國的主要語言，不能以母語或自身習慣作為衡量標準。

相關話題持續在網路上延燒，截至目前，原發文的菲律賓女子尚未對爭議作出進一步回應事實上，根據2025年英孚英語能力指數顯示，泰國在亞洲地區的英語熟練度排名本就偏低，且自2020年以來整體表現變化不大。

在 Instagram 查看這則貼文

CrispyFroid（@crispy.froid）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中