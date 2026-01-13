遊客嫌泰國「英文不通」! 泰網紅拍片回應：尊重更重要

泰國網紅Crispy Froid（左下）拍片回擊菲律賓女遊客。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕一名菲律賓女遊客近日在社群平台發文抱怨，直言自己在泰國旅遊時「講英文完全行不通」，不僅電召車司機聽不懂，連當地民眾也需要翻譯協助，貼文曝光後迅速引發熱議，甚至釣出泰國知名英語教學網紅親自回應。

根據泰國網媒《The Thaiger》報導，該名女子在貼文中毫不掩飾不滿情緒，表示：「我是菲律賓人，英文當然很好，但我一到泰國就完全沒用。就算我英文講得很流利，也沒有人聽得懂，尤其是 Grab 司機和當地人，他們都需要翻譯。」相關言論立刻在網路上掀起正反討論。

請繼續往下閱讀...

對此，以英語教學內容走紅的泰國網紅Crispy Froid於本月11日在臉書發布影片回應，語氣冷靜卻立場鮮明。她指出，語言不通確實會讓旅遊過程感到挫折，但出國旅行時，更應該抱持尊重與文化理解的態度。

泰國網紅Crispy Froid拍片回擊。（翻攝IG）

Crispy Froid 也直言，旅客在海外的一言一行，其實都代表著自己的國家形象，「相互尊重，永遠比完美的語言能力更重要。」她同時呼籲外國遊客多一些體諒，強調英語並非泰國的主要語言，不能以母語或自身習慣作為衡量標準。

相關話題持續在網路上延燒，截至目前，原發文的菲律賓女子尚未對爭議作出進一步回應，事實上，根據2025年英孚英語能力指數顯示，泰國在亞洲地區的英語熟練度排名本就偏低，且自2020年以來整體表現變化不大。

在 Instagram 查看這則貼文 CrispyFroid（@crispy.froid）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法