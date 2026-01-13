自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

47歲邱琦雯愛吃鹽酥雞 為健康隔天默默做這事

邱琦雯演技精湛，現在也到了要注意身體健康的時刻。（翻攝自邱琦雯臉書）邱琦雯演技精湛，現在也到了要注意身體健康的時刻。（翻攝自邱琦雯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕47歲本土劇女星邱琦雯演技精湛，現在的她似乎也到了要注意身體健康的時刻，12日在臉書曬出運動自拍照說：「首先關注的，肯定是健康，鹽酥雞還是愛吃，但第二天會默默吃的清淡，這不是膽小，是懂了健康的本錢需要經營。」

發文中，邱琦雯重點是「體力」，但她其實有點恐懼，「以前熬夜睡一下補的回來，現在一兩天沒睡好，整個人都變形了，網路文章說，女人最好的醫美是睡覺，睡飽真的會變好看，面相會比較溫和舒展起來，那種面相是養出來的，沒有淚溝老累浮腫樣、自己看了也很順眼。」

她外型亮眼，身材保持很好。（翻攝自邱琦雯臉書）她外型亮眼，身材保持很好。（翻攝自邱琦雯臉書）

邱琦雯也說，比身體變化更深刻的是心境，坦言以前會膽小怕衝突，沒什麼底線，被欺負、被傷害都覺得「忍忍就過了」，「但走到現在，突然就通了，只要我問心無愧，絕不去對不起人、傷害他人；對於那些過分的、無理的欺負我的人，也絕不再照單全收了。」

此外，邱琦雯也常跟老朋友聊天，發現大家觀念也都很接近，「我們不再急著解釋自己，也不會刻意要討好誰，反倒有一種『就是這樣了』的踏實。」她對這種感覺挺好的，同時理解世代在改變隨順因緣，目前比較渴求的是健康，希望每次的訓練都能精氣神滿。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中