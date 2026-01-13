太子集團陳志押回中國受審 「網紅女友」首曝光

在東南亞地區建立龐大詐騙犯罪帝國的太子集團董事長陳志（中），經歷逃亡後被捕，並強制遣返中國。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕38歲太子集團董事長陳志被控在東南亞地區建立龐大詐騙犯罪帝國，經歷逃亡後被捕遭強制遣返中國，按照中國「刑法」，大規模經濟詐騙與有組織的強迫勞動，恐難逃無期徒刑以上重刑。

南韓「朝鮮日報」報導柬埔寨內政部7日發表聲明，證實逮捕包括陳志在內3名中國人，並遣返中國。陳志被控在柬埔寨境內經營大規模犯罪園區，並針對各國公民實施網路詐騙。2025年10月美國司法部以電信詐騙、洗錢嫌疑對其提起訴訟，美國財政部也將太子集團列為跨國犯罪組織，並實施嚴厲制裁。

《鏡週刊》報導，陳志女友疑為常在小紅書炫富的中國四川籍女子Eva，目前是小有名氣網紅，經常在網路大秀豪奢生活，最讓網友瞠目結舌，她曾公開要價700萬元純金史坦威鋼琴及500萬元名床。

報導指出，Eva傳聞擁有6架私人飛機與高檔遊艇，家中還有水族館級的巨型魚缸，魚缸內養了一隻活生生鯊魚；詭異的是，在傳出陳志遭制裁後，Eva已將個人相關照片全刪除。

相關新聞：太子集團首腦陳志將在中國受審 恐面臨無期徒刑以上重刑

