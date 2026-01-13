古天樂親自進駐Threads！拍片回擊「代操質疑」笑翻網友

古天樂開設Threads帳號與紛絲互動。（翻攝Threads）

〔記者胡御柔／台北報導〕電影版《尋秦記》上映後票房氣勢如虹，場場爆滿，主演古天樂除了在大銀幕上掀起回憶殺，私下也緊跟社群潮流。近日他正式進駐年輕族群愛用的平台 Threads，以「古天樂 Louis Koo」之名開設帳號，短短一天內便吸引超過21萬人追蹤，話題性十足。

不過，新帳號曝光後，立刻引來部分網友質疑是否由公關團隊代為操作，甚至直言「應該是 PR 在用他的私人帳號巡場」。對此，古天樂沒有選擇冷處理，而是直接「本人上線」拍片回應，用行動證明帳號確實由他親自經營。

據了解，古天樂開設Threads後，第一個追蹤的對象正是他在《尋秦記》中飾演「老婆」的宣萱，讓不少粉絲直呼細節滿滿。隨後，隸屬其公司的藝人吳肇軒也加入戰局，留言開玩笑表示：「連照片都沒有，怎麼相信你是古天樂？我才是古天樂啦！」意外掀起一波互動熱潮。

面對質疑與玩笑，古天樂隨即親自拍攝短片回應，畫面中他身穿黑色西裝，語氣冷靜卻不失幽默，更引用電影《明日戰記》的經典台詞霸氣表示：「PR 團隊就是我，我就是 PR 團隊，我問你死未？！」影片一出，立刻獲得網友瘋傳。

之後古天樂也回追吳肇軒，讓對方驚喜不已，甚至發文「炫耀」表示自己贏了。古天樂則順勢接梗，笑問大家第一篇 Threads 該寫什麼內容，展現難得的親民互動。

為慶祝新帳號正式啟用，古天樂於今（12）日發布首篇貼文，只留下60個「入定！」並邀請網友猜測其中含義，還特別註明「猜中無獎」。貼文曝光後，引發大量討論，不少網友很快破解，認為「入定」其實暗指《尋秦記》票房突破6,000萬。

此外，有眼尖網友翻出古天樂早年出道時的 YES 卡簽名，對比現在的簽名後笑稱「以前的簽名比較短」。對此，古天樂也幽默回應：「以前簽的那個名未發育！」一句話再次展現他難得的自嘲魅力。

