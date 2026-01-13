自由電子報
娛樂 最新消息

2026年誰最旺？符合「兩條件」運勢最佳 這些生肖需注意

徐玉蘭老師曝2026生肖運勢。

〔記者胡御柔／台北報導〕知名命理學老師徐玉蘭近來頻繁登上各大 YouTube 頻道，積極分享命理觀點並推廣自身八字課程，人氣持續攀升。除受邀上節目外，她也經常透過個人頻道拍攝影片與 Podcast，與粉絲交流運勢與流年趨勢。11日，徐玉蘭上傳最新影片，提前預測2026年整體運勢走向，並點名多個生肖將迎來好運，同時也提醒部分族群需提高警覺。

徐玉蘭老師表示，若生肖屬猴、雞、鼠、豬、牛，且出生月份為國曆8月、9月、11月、12月、1月，或是出生時間落在下午3點至晚上7點、晚上9點至凌晨3點者，只要符合「生肖＋出生月份」或「生肖＋出生時辰」其中一項組合，2026年對整體運勢而言，大概率會是順遂的一年。

她進一步指出，若同時符合「生肖＋出生月份」，其助力與好運效果最為明顯。不過，徐玉蘭也強調，八字變化極多，單憑生肖與時間僅能作為趨勢參考，若想更精準掌握個人運勢，仍需全面分析命盤。

此外，徐玉蘭特別提醒，生肖屬鼠、馬、兔、雞、牛的人，在國曆6月與12月需特別留意交通安全，容易出現俗稱的「車關」，外出時務必提高警覺。同時，這段期間也較容易發生所謂的「桃花事件」，可能演變為人際糾紛或爛桃花問題。

其中，屬鼠、馬、兔、雞者因人緣旺盛，反而容易惹來不必要的麻煩，徐玉蘭建議務必拿捏好人際界線。健康方面，她也提醒屬鼠、馬的朋友，在6月與12月須特別注意心臟、眼睛、脊椎及腎臟相關狀況。

點圖放大header
點圖放大body

