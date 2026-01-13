郁方豪門夫阿布達比遭誤診！醫警告「再晚1小時盲腸會爆破」

〔記者邱奕欽／台北報導〕郁方與斐儷珠寶總經理陳昱羲結婚近20年，膝下育有2子1女生活幸福美滿，她突驚曝老公日前赴阿布達比出差時突發腹痛，當地醫院一度診斷為腸胃炎，沒想到實際卻是盲腸炎，醫師甚至直言「再晚1小時就可能爆破變成腹膜炎！」相當驚險。

郁方表示，老公當時已在阿布達比出差2個月，某天突然覺得肚子悶痛，先到當地醫院檢查，醫師初判為腸胃炎，給藥後返家休息。不過老公始終覺得身體狀況不太對勁，還特別打電話向台北與北京的醫師詢問，但得到的答案同樣都是腸胃炎，只有他自己持續感到異常。

郁方（右）與斐儷珠寶總經理陳昱羲結婚20年，膝下育有2子1女。（翻攝自臉書）

在多方詢問仍無法安心的情況下，郁方表示，老公轉而詢問AI後，被提醒可用手指按壓腹部判斷，並指出若盲腸已腫脹躲到器官後方，按壓時可能不會疼痛，另提供「右腳單腳站立上下跳動」的測試方式，實際照做後明顯感到疼痛，因此立刻返回醫院要求自費進行完整檢查，最終確診為盲腸炎。

郁方轉述，醫師得知狀況後直言，「再晚一個小時，盲腸可能就會爆破變成腹膜炎！」而老公原本幾個小時後就要搭機返台，最後卻是在阿布達比緊急動手術，所幸手術相當順利，目前已無大礙，也讓一家人虛驚一場。

