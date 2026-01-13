沈文程郵輪現蹤爽到天天賴床 于台煙暖心舉動全被看見

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王沈文程與民歌女神于台煙日前登上郵輪開唱，對於這趟旅程，沈文程開心分享：「六天五夜真的過得很快，船上吃得好、睡得好，每天還會不小心賴床，下次還想再上郵輪玩。」

沈文程一連演唱9首歌曲，連續兩場演出，展現宛如20歲般的驚人肺活量，讓現場旅客聽得如癡如醉，安可聲不斷。安可曲《Hotel California》響起時，全場手機燈海閃耀，氣氛達到最高潮。

沈文程登上郵輪開唱嗨翻全場。（麗星郵輪提供）

沈文程笑說：「這是第二次在郵輪上表演，但以前是在岸邊，這次是跟著大家一起出遊、一起表演，感覺很不一樣。在劇院演出時，身體還會不自覺地跟著船搖來搖去，蠻有趣的。」

于台煙登上探索星號同樣大受歡迎，演出過程中，她更貼心加碼贈送小禮物給旅客，為航程增添溫暖驚喜。

于台煙驚喜準備小禮物寵粉。（麗星郵輪提供）

擁有30年歷史的麗星郵輪，於2025年全面升級為「麗星郵輪2.0」，以策展式郵輪概念，連番推出多元主題。除了老少咸宜的海上霹靂布袋戲還有Matzka、巴大雄、吳卓源等音樂人登輪演出，亦有「國語作業簿」等團體參與。

