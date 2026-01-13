這次真的很可怕！《李克寧 墓乃伊》重啟木乃伊驚曝預告

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖大導演李克寧執導的全新「木乃伊」恐怖片《李克寧 墓乃伊》今（13）日曝光首支預告。李克寧繼成功重啟《鬼玩人：復活》並創下票房紀錄之後，將目光轉向了影壇另一最具標誌性的恐怖故事，並帶來一部大膽而曲折的全新力作。

全新「木乃伊」恐怖片《李克寧 墓乃伊》曝光首支驚悚預告。（翻攝自X）

故事講述一位記者的年幼女兒在沙漠中神祕失踪並音訊全無，八年後，當她突然出現在家人面前時，這個早已破碎的家庭震驚不已；原本應該是重逢的喜悅，卻逐漸演變成一場活生生的惡夢。

長約一分鐘的前導預告搭配詭譎配樂，畫面並未透露太多電影內容，而是聚焦於一名攝影師為一具木乃伊拍照的場景。預告片結尾，一隻蜘蛛從那具灰白色屍體的口中爬出，令人不寒而慄。最後拋出核心疑問：「凱蒂怎麼了？」

恐怖片《李克寧 墓乃伊》不走動作冒險路線。（翻攝自X）

電影由李克寧編劇並執導，由布倫屋製片公司與《厲陰宅》恐怖大導溫子仁的原子怪獸聯手製作。溫子仁、傑森布倫和約翰凱維爾出任製片。主要演員包括傑克雷諾、蕾雅柯絲塔、梅卡拉美維、娜塔莉格雷斯，和維若妮卡法肯。監製則包括麥可克萊爾、賈德森史考特、麥克達拉凱萊赫，和李克寧。

1932 年的原版《木乃伊》由波利斯卡洛夫主演，描述一名古埃及祭司在意外復活後，釋放出可怕詛咒的故事。該作品後來延伸出1990年代末期由布蘭登費雪與瑞秋懷茲主演的《神鬼傳奇》系列，巧的是該系列目前正籌備第四集。

恐怖片《李克寧 墓乃伊》首張海報。（翻攝自X）

相較於動作冒險路線，導演李克寧正將這個古老系列重新塑造成一部血腥驚悚片。他2024年接下導演工作時曾表示：「這會是一部前所未見的《木乃伊》電影，跟你以往看過的任何版本都不一樣。我正深入挖掘地底，喚醒某個極其古老、也極其可怕的存在。」《李克寧 墓乃伊》預計4月17日在台上映。

《李克寧 墓乃伊》前導預告：

