娛樂 最新消息

順應民意！阿信將連摔兩次的「代罪戰袍」丟了

阿信演出中突然脫掉粉紅色外套。（翻攝自小紅書）阿信演出中突然脫掉粉紅色外套。（翻攝自小紅書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由五月天主唱阿信聯手言承旭、吳建豪、周渝民所舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，第二站的4場演出昨（12日）晚落幕，由於前晚阿信在演出中再次在舞台上摔倒，因此不少粉絲直覺他穿的粉紅色外套「帶賽」，因為之前摔到舞台下也是穿同樣一套衣服，因此不少粉絲激動喊話，希望阿信把衣服「燒了」，昨晚阿信也順應民意，不再穿這件外套。

阿信已脫下粉紅外套，還秀給大家看。（翻攝自小紅書）阿信已脫下粉紅外套，還秀給大家看。（翻攝自小紅書）

阿信把歌迷覺得「帶賽」的粉紅外套丟掉。（翻攝自小紅書）阿信把歌迷覺得「帶賽」的粉紅外套丟掉。（翻攝自小紅書）

阿信在上海站和成都站，兩度在巡演中摔倒，每次都引起現場歌迷驚聲尖叫，前晚他在演唱《離開地球表面》做出旋轉動作時，腳不慎勾到吳建豪的長袍外套，重心不穩摔倒。一看到阿信又是穿粉紅色外套時表演出事，不少歌迷都強烈希望他不要再穿這件衣服了。

阿信已把粉紅外套丟在地上。（翻攝自微博）阿信已把粉紅外套丟在地上。（翻攝自微博）

有趣的是，阿信常會到社群「海巡」，因此網友各種意見他都看在眼裡，昨晚演唱《派對動物》時，一開始看到他仍穿著這件粉紅色外套，不料突然脫去外套，還用手比劃出「不ok」手勢，之後直接把這件粉紅外套丟在地上，現場粉絲一陣笑聲，覺得阿信這舉動太幽默了，果真昨晚阿信演出也沒再發生意外。

阿信開心穿著白色西裝繼續唱歌。（翻攝自小紅書）阿信開心穿著白色西裝繼續唱歌。（翻攝自小紅書）

