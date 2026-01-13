自由電子報
娛樂 最新消息

台北101專櫃爆歧視越南移工！董座賈永婕親發聲：一視同仁、嚴格檢討

台北101董事長賈永婕親上火線面對專櫃服務爭議。（資料照，記者潘少棠攝）台北101董事長賈永婕親上火線面對專櫃服務爭議。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日系運動鞋品牌「鬼塚虎」台北101門市近日遭網友在Threads上爆料，指控櫃上人員對待越南籍移工顧客展現出差別對待，引發外界質疑涉及歧視行為，事件迅速在網路上延燒。對此，「台北101董事長」賈永婕也親自出面回應，直言將正面面對爭議並要求全面檢討，強調服務業必須做到一視同仁。

面對爭議，賈永婕昨（12日）表示此次經歷對自己是一次重要提醒，已要求內部全面檢討處理流程與服務細節，她認為服務業最基本的核心價值就是公平對待每一位顧客，無論顧客身分為何，都應以相同標準對待一視同仁，耐心、笑容、語氣與熱忱缺一不可，她同時也為外界願意提出問題致謝，讓管理端能誠實面對、認真檢討，並進一步提高對服務品質的要求。

不僅如此，賈永婕也呼籲民眾若在台北101消費、逛街過程中遇到任何問題，都可透過客服信箱反映，管理團隊一定會嚴肅處理，並希望消費者一起來監督服務品質。最後，賈永婕以過來人角度對涉事銷售人員喊話，鼓勵調整步伐、重新出發，期盼未來在職場上能有更好的表現與成績。

