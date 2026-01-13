自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《尋秦記》全台票房開紅盤！古天樂、宣萱訪台助陣 首週吸金700萬

〔記者許世穎／台北報導〕影壇天王古天樂與宣萱上週旋風訪台宣傳電影《尋秦記》，帶動電影氣勢，六場映後見面會全數秒殺，扮演秦王的林峯還特別抽空CALL IN現聲，讓全台首週票房表現亮眼，開出約700萬的票房佳績！

宣萱（前排左）和古天樂在《尋秦記》見面會上與影迷大合照。（華映提供）宣萱（前排左）和古天樂在《尋秦記》見面會上與影迷大合照。（華映提供）

《尋秦記》時隔港劇版25年終於推出延續的電影版，在世界各地上映都有出色票房，身兼主演及監製的古天樂帶著眾主演賣力宣傳，上週與宣萱一起來台造勢，許久未來台灣公開活動的他們，引爆粉絲熱情，所到之處都被影迷夾道歡迎，兩人也展現親民作風，簽名、拍照都來者不拒。

宣萱（左）和古天樂旋風訪台宣傳《尋秦記》。（華映提供）宣萱（左）和古天樂旋風訪台宣傳《尋秦記》。（華映提供）

古天樂與宣萱在見面會上更大展親切的幽默感，更走進觀眾席大送海報和禮物，「古宣CP」逗得全場觀眾又叫又笑，氣氛非常熱烈，古天樂表示希望有機會多多來台見粉絲，而宣萱希望之後有長一點的時間可以和影迷們聊聊天、話家常。

《尋秦記》見面會特別來賓劉冠廷（左）和余香凝。（華映提供）《尋秦記》見面會特別來賓劉冠廷（左）和余香凝。（華映提供）

而和古天樂合作過的劉冠廷與余香凝悄悄隱身在見面會中同場看片，余香凝現透露自己有參與《尋秦記》的演出，原來她是片中白百何的粵語配音，而她與劉冠廷一起合作了即將在春節上映的新片《雙囍》，古天樂特別允準他們宣傳一句話，劉冠廷表示希望觀眾能像喜愛《尋秦記》般的喜歡《雙囍》，這樣他與余香凝可以在25年後拍《雙囍》續集，「一個作品能陪伴觀眾25年真的是件太浪漫的事啦！」

古天樂在《尋秦記》見面會上幫粉絲簽名。（華映提供）古天樂在《尋秦記》見面會上幫粉絲簽名。（華映提供）

在《尋秦記》中扮演秦王的林峯，目前正忙於拍戲，但他特別抽出空檔，在其中一場見面會隔空現「聲」，一開場便以閩南語和全場影迷問候，立刻引爆尖叫聲，粉絲都高呼「大王」，他更和影迷約定如果票房好一定會喬出時間來台灣慶功，最後還以台語祝福全場影迷「新年快樂」！

宣萱在《尋秦記》見面會上和多年粉絲相見歡。（華映提供）宣萱在《尋秦記》見面會上和多年粉絲相見歡。（華映提供）

而台灣古天樂的粉絲會也特別精心準備了禮物送給他與宣萱，他們開心表示25年前全體都在粉絲會現場追《尋秦記》，25年後再度全員到齊，力挺電影版《尋秦記》和古萱CP，讓古天樂和宣萱都表示非常感動！《尋秦記》全台上映中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中