派拉蒙控告華納！要求揭露Netflix交易財務細節

Netflix（左）和派拉蒙對收購華納兄弟都非常強硬。（翻攝自X）Netflix（左）和派拉蒙對收購華納兄弟都非常強硬。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕派拉蒙天舞（Paramount Skydance）針對華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery，簡稱 WBD）的惡意併購行動，出現新的法律進展。由大衛艾利森（David Ellison）領導的派拉蒙天舞於12日正式向華納兄弟探索提告，要求法院強制WBD公開其與Netflix達成、總值830億美金（約台幣2.62兆）交易的財務細節。

派拉蒙也同步宣布，將對WBD發動委託書爭奪戰（proxy fight）。該公司表示，將提名一組董事人選，「依其受託責任行事，行使WBD在Netflix協議下的權利，就派拉蒙的收購提案進行接洽，並與派拉蒙達成交易。」

這起訴訟的背景，是華納兄弟探索董事會全數否決了派拉蒙最新提出、每股30美金的全現金收購要約。這已是艾利森在其富豪父親拉里艾利森（Larry Ellison）等金主支持下，第八度提出收購提案。

派拉蒙董事長兼執行長大衛艾利森於週一致WBD股東的公開信中寫道：「WBD 未揭露任何關於其如何評估『全球網路（Global Networks）』剩餘股權的資訊，也未說明其對整體Netflix交易的估值方式、Netflix交易中因債務而調整購買價格的機制，甚至連其對我們每股30美金全現金要約所謂『風險調整』的依據都沒有說明。」

派拉蒙同日已向德拉瓦州衡平法院（Delaware Chancery Court）提起訴訟，要求法院「僅需指示WBD提供這些資訊，讓WBD股東能夠取得作出是否將持股交割至我們要約中所需的完整資訊，以做出明智決定」艾利森寫道。華納兄弟探索發言人目前尚未回覆外媒詢問。

在WBD的2026年股東大會前，派拉蒙將提案修訂WBD公司章程，要求任何「全球網路業務的分拆」都必須經由股東批准。若WBD在年度股東大會前召開臨時股東會，針對Netflix協議進行表決，派拉蒙將「徵求委託書反對該項批准」，艾利森在公開信中表示。

依派拉蒙的分析，目前Netflix交易對WBD股東的整體價值，意味著在該交易架構下，擬議中的「Discovery Global」分拆公司股份將毫無價值。根據WBD與Netflix的協議，Netflix將以每股27.75美金的價格，收購華納兄弟的電影與電視製作業務、HBO與HBO Max，以及遊戲部門。這項交易預計在WBD於2026年第三季完成「Discovery Global」分拆後完成；該分拆公司將納入CNN、TBS、HGTV、Food Network 與 Discovery+ 等資產。

