娛樂 最新消息

韓星上升期突消失！竟癱瘓坐輪椅6年：人生崩塌了

吳承煥因為摔倒而癱瘓，目前以輪椅代步。

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國演員、模特兒及前籃球員吳承煥近年消失於螢光幕前，動向令人好奇。日前他出現在YouTube頻道時，竟然以輪椅代步，掀起熱議。

吳承煥以TikTok網紅「Wooni」的身分上了《WERACLE》頻道，透露已經坐了輪椅6年，原因是某一年冬天回家，社區花圃旁的地面結冰，他因此跌倒，後腦、脖子的部分重重著地，傷到第5、6節的頸椎，他直言：「從我受傷之後，我的人生發生天翻地覆的轉變。」

吳承煥目前以「Wooni」知名活躍於TikTok。
。（翻攝自YouTube）

吳承煥曾當籃球員7年。

他曾經當過籃球員7年，後來轉型當演員，非常努力準備演技時，卻發生此次意外，吳承煥感嘆：「我的人生都崩塌了，那段時間我都不說話，自己思考，我還能這樣活著嗎？」他坦言一開始自暴自棄，睡覺都睡到下午2、3點，「因為我喜歡作夢，夢裡的我可以奔跑。」

吳承煥一開始也不願意去復健，後來父母給他很大的勇氣，「我不能動的時候，他們說就盡你所能試試看，之後再去後悔吧！我想反正人生就要這樣下去了，不如就試試看吧，從那時候開始我就挺過復健，漸漸的變好。」現在右腳算恢復得不錯，但左腳還是癱瘓無法動彈，至今仍滿辛苦。

吳承煥曾以演員為夢想努力。

由於朋友知道他喜歡與人互動，因此推薦他透過TikTok與網友交流，因此他在2022年開始嘗試TikTok，不過不太會發自己坐輪椅的照片，因為擔心別人會覺得他是賣人血饅頭。一開始粉絲人數當然不多，不過某一天一位泰星推薦了他，讓吳承煥意外爆紅，漸漸粉絲也越來越多，甚至紅到去泰國也有人接機，他很感謝粉絲的存在為他帶來力量。

