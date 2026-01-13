從男優到國際影展 名導今泉浩一「地下慾望」正式登台

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本導演今泉浩一曾以粉紅電影男優身分出道，憑藉極低預算、毫不妥協的獨立製片精神，一路闖進柏林、金馬等國際影展；他的全系列執導作品正式登上同志影音平台GagaOOLala，本人也將在24、25日親赴台北，與影迷零距離對談。

導演今泉浩一（右）出演《柏林漂流》。（GagaOOLala提供）

今泉浩一的履歷本身就像一部電影。他從被主流忽視的成人影業出發，卻在限制重重的環境中，拍出直擊人心的作品。

那種「以色入藝」、毫不遮掩慾望的影像語言，不只是感官刺激，更像一面鏡子，映照出社會邊緣人對歸屬與連結的渴望。也正因如此，他被影評圈形容為「把地下慾望送進國際殿堂的關鍵人物」。

《完全家族》是今泉浩一最具野心且風格大膽的轉型之作。（GagaOOLala提供）

此次數位上架的片單，被影迷視為一次完整補課。2007年的代表作《初戀》細膩描寫青春期的恐懼與自我認同，成功入選柏林影展「大觀」單元，證明獨立電影也能擁有不輸主流的情感厚度。

2010年的《完全家族》則以荒誕設定直指亞洲家庭溝通失靈的現實，當年在金馬影展放映後，至今仍被影迷反覆討論。

風格轉向寫實的《柔膚之秘法》，把皮膚病的焦慮轉化為親密關係的不安，捕捉都市人孤獨的感官語言；而最讓老影迷引頸期盼的，莫過於2017年的《柏林漂流》描繪酷兒漂流異鄉的孤寂與渴望，橫掃多個國際同志影展。

日本電影大師今泉浩一。（GagaOOLala提供）

不只如此，平台也同步上架多部他親自演出的粉紅電影，從被稱為「粉紅電影唯美異類」的《天空的愛慾地圖》，到公路情慾作《精錢男孩》，每部都像是在為他的導演生涯埋下伏筆。

為讓台灣影迷更深入理解這位傳奇創作者，GagaOOLala攜手府中15紀錄片放映院，在「行旅光年」主題影展中推出焦點影人單元。今泉浩一將親自現身，分享從地下影像走到國際舞台的創作心路。

