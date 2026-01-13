網紅親揭身世！生父其實是叔叔：但我這輩子只認一個爸

〔記者廖俐惠／台北報導〕近期代理孕母話題不斷，網友對於「有沒有血緣的愛」一事展開激烈討論。網紅Debbie日前就透露，其實叔叔才是自己的生父，不過他這輩子只認定一個爸爸，「我不是他親生的，卻是他親手把我養大的。」

文浩（左）與女兒Debbie的互動，時常笑翻眾多網友。（hyppa89授權提供）

Debbie在「周氏親眷日常」時常更新與爸爸、姊姊們的有趣互動，尤其是爸爸文浩與女兒們的日常對話，實在讓人笑得合不攏嘴。不過Debbie在9日透露，其實文浩並非自己的生父，「我一直知道我爸的遺憾就是沒有一個自己生的孩子，前陣子問他：『你和媽媽是誰身體有問題不能生啊？』爸沒說太多，只回：『我的問題。』」

Debbie時常分享與大姊的日常。（翻攝自hyppa89 IG）

她透露自己12歲時，媽媽以45歲的高齡懷孕，但因故流產，後來考量到身體狀況，爸爸也決定不再嘗試。Debbie提到，其實自己的生父是爸爸的弟弟，也就是叔叔，但這輩子他只認定文浩一個爸爸，雖然並非親生父親，卻是文浩親手把她養大。

Debbie坦言自己的生父並非文浩，而是叔叔，不過這輩子只認文浩當爸。（翻攝自hyppa89 IG）

Debbie知道最近代理孕母的話題度很高，不過她以自身經歷，希望大家相信，「孩子跟父母之間的感情，真的不是靠『是不是親生』決定的。」她認為，血緣只是個開始，但真正讓孩子把你當成爸媽的原因，是每天陪在身邊、在哭的時候擁抱、害怕的時候安撫，在成長過程中沒有缺席的人。

文浩曾告訴女兒，「妳就是我女兒，哪一年不愛妳」。（翻攝自hyppa89 IG）

「養父母給我的愛，讓我有足夠的力量去面對這個世界的兇險，也讓我成為一個能夠獨立、能撐住自己的大人。」Debbie強調，這一切與血緣無關，而是無數個日子裡的陪伴、付出與沒有缺席，「真正的親子關係，不是誰給了生命，而是誰用一生接住了你。」

這篇貼文一出，令不少網友感動，「血緣關係真的沒那麼重要，重點是能好好對待孩子」、「看了有點想哭欸！真心覺得這才是家人的力量」、「家人的定義，原本就跟血緣無關，願意彼此容忍、犧牲、關心、有愛付出的人，都能是家人！」、「很喜歡看妳跟爸爸的互動，很喜歡直率善良的文浩，很喜歡妳文字的溫度」、「天啊，我到現在才知道這件事，但你們真的感情很好」。

