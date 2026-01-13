Netflix一播就暈船！《不良一族》小塚成新一代大哥系男神

〔記者鍾志均／綜合報導〕人氣日綜《不良一族尋愛記》日前播畢後人氣延燒，被封「大哥系代表」的「小塚」塚原舜哉，親自用行動回應「情侶配對」是否為真。

小塚昨在社群發文寫下：「信不信這些傳聞，決定權在你們自己。」加上「#不服輸的人生 #不服輸的心態」的標籤，語氣曖昧又霸氣，被解讀為正面迎戰戀情傳聞。

小塚（右）、北鼻因日綜《不良一族尋愛記》結緣。（翻攝自X）

巧的是，女方「北鼻」前陣子也在限動中鬆口：「大家都在問我和小塚有沒有在一起，剛剛才跟這傢伙吵了第一次架。」一句「第一次吵架」，被粉絲視為最甜認證。

其實，小塚先前在直播中就坦率表示「真的有在交往」，只是沒想到，節目播畢後感情不但沒降溫，還越來越自然浮上檯面。

前幾天，還有眼尖粉絲目擊他們與節目夥伴小琦一起在酒吧聊天聚會，氣氛輕鬆自在；而北鼻也被發現早就和小琦成了好朋友、好姐妹，完全融入彼此生活圈。

小塚（右）、北鼻在《不良一族尋愛記》配對成功。（翻攝自IG）

小塚和北鼻的戀情在網上掀起熱烈討論，「第一次看到戀綜配對成功真的在一起的」、「果然8+9的愛才是真愛」、「台灣人簽到，小塚真的好可愛」、「以為是劇本，結果是真的，太猛了！」

特別的是，小塚在台灣觀眾間的人氣意外高漲，有人直呼「在Netflix訪談看到直接被圈粉」、「大哥魅力真的擋不住」，也有不少網友敲碗希望兩人能長長久久。

