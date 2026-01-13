連女警都被擊中！《陽光女子合唱團》票房衝破2700萬「逼戲院加場」

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》上映第二週不但沒降溫，票房反而逆勢成長，全台正式衝破2700萬，讓不少戲院緊急加開場次，形成罕見的「越映越熱」現象。

《陽光女子合唱團》滿場觀眾。（壹壹喜喜提供）

為了將人氣燒向全台，主演群幾乎是「用雙腳在跑票房」，包括陳意涵、安心亞、苗可麗、何曼希輪番現身映後座談，還組成不同陣容一路掃街，從台北寧夏夜市、基隆廟口、台中逢甲到高雄瑞豐夜市，北中南夜市被她們跑好跑滿。

請繼續往下閱讀...

《陽光女子合唱團》苗可麗替粉絲簽名。（壹壹喜喜提供）

現場不只吸引大批民眾圍觀拍照，甚至還出現觀眾指定「想被苗可麗罵一下」的名場面，笑聲、尖叫聲此起彼落。

不過比票房更驚人的，來自於觀眾的情緒回饋。《陽光女子合唱團》被不少人形容為「好累的一部電影」，一下笑、一下哭，完全不給喘息空間。

《陽光女子合唱團》安心亞和影迷自拍。（壹壹喜喜提供）

映後座談期間，還出現「比電影還催淚」的真實人生分享；有觀眾哽咽表示，因為父母都是受刑人，自己從小就排斥理解母親的過去，但看完電影後，第一次動念想要去了解她的人生。

另外連第一線執法人員也被打中。一位女警在映後分享，看完電影後重新思考「犯錯的人是否就該被永遠定義」，她的一句話讓安心亞都忍不住稱讚「真的很帥」。

不少觀眾也笑說，原本信誓旦旦覺得「我不可能看電影哭」，結果卻像坐雲霄飛車，半包衛生紙直接報銷，左右座位全是啜泣聲。

