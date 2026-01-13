自由電子報
娛樂 電視

李運慶「出軌被抓包」原配崩潰失控 認了「真的很渣」：騙不了自己

〔記者李紹綾／台北報導〕李運慶在民視八點檔《豆腐媽媽》與蘇晏霈演夫妻，劇中與「伯樂」王晴發展婚外情。聊起這段劇情，他坦言角色「家軒」的內心其實極度糾結，跟小三在一起就想到原配，但跟原配在一起又想著小三，直言：「他真的很渣，但他很誠實面對自己的感情，就是都愛，騙不了自己。」

李運慶（中）在《豆腐媽》被抓包出軌王晴（右），下意識站出護愛舉動，讓原配蘇晏霈痛心。（民視提供）李運慶（中）在《豆腐媽》被抓包出軌王晴（右），下意識站出護愛舉動，讓原配蘇晏霈痛心。（民視提供）

談到劇中被抓包出軌遭甩巴掌那一刻，李運慶分享角色心境，「他是內疚、心虛，對不起眼前這個對他最好的人，但也不想再騙自己繼續這段婚姻」，他也直言，出軌的人錯在處理事情的順序，「如果能先結束婚姻再開始新的關係，沒有人能說你錯。家軒是壓抑太久，突然找到出口，控制不住情慾才犯錯」。

蘇晏霈在《豆腐媽媽》抓包尪出軌，連潑多罐顏料。（民視提供）蘇晏霈在《豆腐媽媽》抓包尪出軌，連潑多罐顏料。（民視提供）

蘇晏霈在《豆腐媽媽》抓包尪出軌，連潑多罐顏料。（民視提供）蘇晏霈在《豆腐媽媽》抓包尪出軌，連潑多罐顏料。（民視提供）

蘇晏霈拍攝畫室撞見渣尪偷情小三、火大砸顏料橋段時，現場情緒炸裂，她連潑3、4罐顏料，其中一罐直接潑到李運慶胸口、飛濺進右眼。李運慶回憶：「我怕閉眼影響表演被導演喊卡，但晏霈情緒這麼滿，再來一次不一定一樣，所以忍痛張開眼睛，能親眼看到她這麼精彩的表演，很值得。」

蘇晏霈（左）在《豆腐媽媽》抓包尪出軌，心碎朝李運慶（右）潑顏料，范瑞君（中）趕來勸架。（民視提供）蘇晏霈（左）在《豆腐媽媽》抓包尪出軌，心碎朝李運慶（右）潑顏料，范瑞君（中）趕來勸架。（民視提供）

蘇晏霈（左）在《豆腐媽媽》抓包尪出軌，心碎朝李運慶（右）潑顏料，范瑞君（中）趕來勸架。（民視提供）蘇晏霈（左）在《豆腐媽媽》抓包尪出軌，心碎朝李運慶（右）潑顏料，范瑞君（中）趕來勸架。（民視提供）

巧的是，道具誤用了油性顏料，李運慶回家怎麼洗都洗不掉，隔天老婆洪詩還以為他拍戲受傷，女兒也一直說：「爸爸，紅紅。」讓他哭笑不得。

點圖放大body

