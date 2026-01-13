自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

扛住馬年火運一飛沖天！帶旺10大行業「補金方位」一次看

風水命理專家提點，2026年的財位是在東方和東南方，在這兩個方位「補水」能大利財運。風水命理專家提點，2026年的財位是在東方和東南方，在這兩個方位「補水」能大利財運。

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年不只恰逢丙午火馬年，也是傳統風水學「三元九運」體系中「九紫離火運」的第三年，五行屬火，對於「火勢」如此強烈的一年，風水命理專家湯鎮瑋從另個觀點，提出「助運」解方，認為對應個人命格，只要找對生財方位，投入運勢正強的行業別，想在馬年一飛沖天並不難！

湯鎮瑋表示，雖然「丙」跟「午」在天干地支中都代表著純陽之火，看似火運猛烈，但因為自歷經COVID-19疫情之後，大家應該都已經逐漸習慣了大環境的急遽動盪與變化，反而有機會跟上丙午的快速腳步，獲致不錯的利益和運氣。

【補金方位：東方＆東南方】

湯鎮瑋明指，2026年的財位是在東方和東南方，「2026年立春五行缺水，所有人都可以在這兩個方位『補水』，助旺財運。」他建議可以在這2個方位擺一個流水盆，放個紅酒櫃，或是擺罐礦泉水、汽水等皆可，既能招財，也能為家裡或辦公環境帶來和諧效果。

【2026好命人：八字金水較旺．命格喜木喜火】

八字命格喜木或喜火的人，丙午年比較有機會衝出一片天。另外，像是八字中金水比較炙旺的人，也就是俗稱「金寒水冷」的人，2026年也是最佳的調候（暖局）時機，適合跳出舒適圈，尋找新發展，易取得好口碑和名聲「以名代利」。

相對之下，八字本命帶火、命格生旺的人，2026年是面對破財、充滿競爭與環境壓力的一年。湯鎮瑋提醒，八字帶火的人，今年切忌與人合夥或投資，一旦做錯決定便容易兵敗如山倒。

【催旺10大行業：投資＆轉業指標】

再就行業別來看，丙午馬年利於五行屬「木」和「火」的行業。與火相關的行業，包括能源（光電）、軍工、AI科技等，或是網紅、自媒體等會瞬間爆紅的行業，以及醫美（跟顏值有關）產業，今年都會有新的突破和發展。

屬「木」的行業逐漸回穩，像是木材、布業相關、中藥中醫、教育、宗教命理、身心靈課程、瑜伽或養生類別，今年都有不錯的發展潛力。除了從命理觀點剖析，湯鎮瑋也從社會現況提供觀點，他認為，愈是動盪的時局，人們的身心靈愈需要一些幫扶或寄託，也更傾向追求健康。

最後，湯鎮瑋也點出今年需要加把勁的行業，「和『金』或『水』有關的行業，2026年會辛苦一些，例如金融相關、股票市場等屬金的行業。屬水的行業則像是漁業、畜牧、食品類，會與丙午馬年呈現『水火相沖』的局面」。

湯鎮瑋補充說明，「其實今年的金融業並非全然不佳，只是容易遇上『財來財去』的情況。運勢正來時，也許可以在這一波投機性市場抓到時代的紅利，賺上一筆錢。」只是波動的高低點往往無法揣度，而且人們也不是時時刻刻皆處於偏財狀態，他建議大家應做好風險管控，懂得見好就收，也能順順利利度過丙午火馬年。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中