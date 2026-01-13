扛住馬年火運一飛沖天！帶旺10大行業「補金方位」一次看

風水命理專家提點，2026年的財位是在東方和東南方，在這兩個方位「補水」能大利財運。

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年不只恰逢丙午火馬年，也是傳統風水學「三元九運」體系中「九紫離火運」的第三年，五行屬火，對於「火勢」如此強烈的一年，風水命理專家湯鎮瑋從另個觀點，提出「助運」解方，認為對應個人命格，只要找對生財方位，投入運勢正強的行業別，想在馬年一飛沖天並不難！

湯鎮瑋表示，雖然「丙」跟「午」在天干地支中都代表著純陽之火，看似火運猛烈，但因為自歷經COVID-19疫情之後，大家應該都已經逐漸習慣了大環境的急遽動盪與變化，反而有機會跟上丙午的快速腳步，獲致不錯的利益和運氣。

請繼續往下閱讀...

【補金方位：東方＆東南方】

湯鎮瑋明指，2026年的財位是在東方和東南方，「2026年立春五行缺水，所有人都可以在這兩個方位『補水』，助旺財運。」他建議可以在這2個方位擺一個流水盆，放個紅酒櫃，或是擺罐礦泉水、汽水等皆可，既能招財，也能為家裡或辦公環境帶來和諧效果。

【2026好命人：八字金水較旺．命格喜木喜火】

八字命格喜木或喜火的人，丙午年比較有機會衝出一片天。另外，像是八字中金水比較炙旺的人，也就是俗稱「金寒水冷」的人，2026年也是最佳的調候（暖局）時機，適合跳出舒適圈，尋找新發展，易取得好口碑和名聲「以名代利」。

相對之下，八字本命帶火、命格生旺的人，2026年是面對破財、充滿競爭與環境壓力的一年。湯鎮瑋提醒，八字帶火的人，今年切忌與人合夥或投資，一旦做錯決定便容易兵敗如山倒。

【催旺10大行業：投資＆轉業指標】

再就行業別來看，丙午馬年利於五行屬「木」和「火」的行業。與火相關的行業，包括能源（光電）、軍工、AI科技等，或是網紅、自媒體等會瞬間爆紅的行業，以及醫美（跟顏值有關）產業，今年都會有新的突破和發展。

屬「木」的行業逐漸回穩，像是木材、布業相關、中藥中醫、教育、宗教命理、身心靈課程、瑜伽或養生類別，今年都有不錯的發展潛力。除了從命理觀點剖析，湯鎮瑋也從社會現況提供觀點，他認為，愈是動盪的時局，人們的身心靈愈需要一些幫扶或寄託，也更傾向追求健康。

最後，湯鎮瑋也點出今年需要加把勁的行業，「和『金』或『水』有關的行業，2026年會辛苦一些，例如金融相關、股票市場等屬金的行業。屬水的行業則像是漁業、畜牧、食品類，會與丙午馬年呈現『水火相沖』的局面」。

湯鎮瑋補充說明，「其實今年的金融業並非全然不佳，只是容易遇上『財來財去』的情況。運勢正來時，也許可以在這一波投機性市場抓到時代的紅利，賺上一筆錢。」只是波動的高低點往往無法揣度，而且人們也不是時時刻刻皆處於偏財狀態，他建議大家應做好風險管控，懂得見好就收，也能順順利利度過丙午火馬年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法