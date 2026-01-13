自由電子報
娛樂 電視

密室逃脫成「萬人大逃殺」 陳漢典帶頭狂奔驚喊：大家都瘋了

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，錄製推理實境節目《百分之一相對論》，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題。第一集播出後在LINE TV拿下綜藝節目類的第一名佳績，成績超越先前的試播集。

日前播出第二集，第一單元《月明村的虎靈傳說 中 》，場景涵蓋整個嘉義縣大林鎮的村落，室內外的地形複雜讓探員和工作人員吃足苦頭，頂著暑期烈日在嘉義拍攝一週，請來洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲等知名演員擔任該單元的關鍵劇情推進角色（NPC）。

陳漢典帶頭逃脫。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）陳漢典帶頭逃脫。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

製作單位也在第二集播出前邀請了製作人郭彥伶、導演郭方儒、第一單元的NPC鍾瑶，以及探員梁以辰、本本進行直播跟觀眾聊天，其中鍾瑶也分享大家看到的大逃殺追逐片段相當真實，大讚劇組用心程度媲美電影規格，表示：「這是第一次需要邊演戲邊跟探員們互動，我好擔心現場突發狀況無法控制，真的相當不容易」

導演郭方儒也笑說：「整集就是滿滿的經費在燃燒！」鍾瑶也坦言一開始真的進不去這個奇特的世界觀「導演在講這故事的時候，眼睛都在發光，可是我真的很難理解。」

密室逃脫節目瞬間成「萬人大逃殺」，探員們全力衝刺逃脫。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）密室逃脫節目瞬間成「萬人大逃殺」，探員們全力衝刺逃脫。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

在第二集的節目中，探員們穿越時空，回到了2004年，其中一段劇情探員們化身「長老」與洪都拉斯所飾演的「村長」在會議室的「虎靈祭變革」偵查過程當中荒謬的「戲中戲」橋段更是笑翻網友們，為了推動劇情，六位探員們需要與村長一同唱「虎姑婆童謠」，其中本本飾演的長老名為「曾六水」名字一出笑翻探員們，甚至連一項嚴肅的洪都拉斯都忍不住笑出了聲音，讓現場嚴肅的氣氛增添了許多荒謬的「笑果」，網友更表示：「我瘋掉，到底哪個天才想的名字？」

還有一段探員們無意間打開了不該打開的門，瞬間畫風一變，讓現場無預警瞬間成了「萬人大逃殺」上百位看似被控制的長老們猶如沒吃過人肉的嗜血喪屍們追著探員們狂奔，探員們沒有退路只能一路往古心齋（劇中地點）衝刺，最後由古芳華（鍾瑶飾）將鐵門拉下，阻止喪屍們進入，才結束了這場恐怖的夢魘，回想起拍攝過程，本本表示：「當時我真的有夠害怕，還好最後君侖把我拉進去救了我一命。」潘君侖笑說：「因為我是跑最後一個，我想要保護大家」

回想起驚險的過程，探員陳漢典表示：「大家都瘋了」導演郭方儒也在直播說明：「這段我們安排了很久，也動員了非常多演員，想要營造出一種大逃殺的感覺，很開心我們最後成功了，但也是也花了非常多的經費。」讓探員們大讚節目相當用心。

