娛樂 最新消息

《烏龍派出所》開黃腔？國語配音被AI惡搞 配音工會要求下架

《烏龍派出所》深受歡迎，尤其國語配音更是經典。（翻攝自ジャンプチャンネル【公式】X）《烏龍派出所》深受歡迎，尤其國語配音更是經典。（翻攝自ジャンプチャンネル【公式】X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕AI時代來臨，近期有網友利用AI技術，把人氣動漫《烏龍派出所》的國語配音更換台詞，引來台北市配音人員職業工會的注意，要求下架影片。

《烏龍派出所》的國語配音堪稱經典，不過昨天有網友曬出影片，發現雖然聲音都是國語配音的聲音，但對話完全都不一樣，原劇情竟然被換成「所長有勃起障礙？體力如同29歲的處男」、「阿兩烤秋勤」等等，明顯不是原本的故事內容。

針對《烏龍派出所》被惡搞，台北市配音人員職業工會發出聲明。（翻攝自Threads）針對《烏龍派出所》被惡搞，台北市配音人員職業工會發出聲明。（翻攝自Threads）

影片曝光後，台北市配音人員職業工會在下方留言，強調配音員的專業不容任何形式的侵害，「任何未經授權擅自盜用配音員聲音並利用AI生成內容的行為皆屬侵權，將配音員的聲音用於不雅、惡意戲謔的二次創作已嚴重踐踏專業尊嚴。」工會要求立刻下架相關內容，停止一切使用、散布與分享等行為，否則不排除採取法律行為。

「配音員不是素材庫，聲音更不是免授權資源，不要讓聲音工作者成為科技下的犧牲品。」台北市配音人員職業工會說道。

