娛樂 最新消息

TXT出道7年首唱進香港！翻唱張學友夯曲 全場狂喊安可

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）將在1月31日、2月1日登上台北大巨蛋，在這之前，1月9日至11日一連3天在香港亞洲國際博覽館Arena率先開唱。這是他們出道7年來，首個香港演唱會，TXT更獻唱張學友的《她來聽我的演唱會》，讓全場粉絲嗨到不行。

TXT出道7年，首次在香港舉行演唱會。（iME提供）TXT出道7年，首次在香港舉行演唱會。（iME提供）

TXT準備超過20首歌曲，共3個多小時的精彩演出送給全場觀眾，跟大家共度美好時光。開場，TXT竟然由觀眾席進場獻唱《LO$ER=LO♡ER》來開始演出，穿上鑲滿閃石白色外套的TXT沿途更和MOA（粉絲名）揮手，引來此起彼落的歡呼聲，瞬間將全場氣氛燃燒至頂點。

5位成員逐一以廣東話說：「大家好！」並自我介紹，太顯提到真的很開心，因為2026年第一個演唱會可以來到香港舉行。TXT也品嚐了香港的美食，亦在8日欣賞了香港的夜景，並用廣東話說：「今晚好幸福！」

TXT舞台效果驚呆觀眾。（iME提供）TXT舞台效果驚呆觀眾。（iME提供）

TXT除了火力全開演唱《Growing Pain》、《Frost》、《Good Boy Gone Bad》等名曲之外，也配合了煙花、激光、火球等舞台效果，為觀眾帶來耳目一新的感覺。而隊長秀彬在跟粉絲聊天環節時，再以廣東話說：「聽說香港夜景真的很美，但是最美的是MOA！」隨即引來全場尖叫，然竣也用廣東話說：「Hong Kong大癲（很瘋狂）！」來稱讚粉絲。

TXT帶來張學友經典歌曲，讓全場又驚又喜。（iME提供）TXT帶來張學友經典歌曲，讓全場又驚又喜。（iME提供）

杋圭則特別預備了獻唱張學友的普通話歌曲《她來聽我的演唱會》，讓觀眾們大叫激動大喊安可，讓他再唱多一次。他表示：「我今天很早便起床，因為一半擔心一半期待。不知道這個演出可以傳送多少能量給你們？希望你們都看得開心，度過幸福的晚上，我愛你們！」

TXT表演嗨翻全場。（iME提供）TXT表演嗨翻全場。（iME提供）

隊長秀彬當天抱病演出，幸好獲得粉絲們的力量：「上台前有點喉嚨痛，鼻子不適，很擔心會唱得不好，但是當出場聽到大家的歡呼，我就立刻沒有鼻塞！韓國很冷要穿羽絨，幸好香港天氣剛剛好，穿大衣已經足夠。如果可以多留幾天就好了！」休寧凱則說：「我覺得這次演唱會很順利完成，剛才你們大合唱很大聲，大聲到讓我很驚喜，所以我特別脫下耳機去聽大家的聲音。」非常感謝歌迷的支持。最後，TXT更因為香港MOA的熱情而兩度安可，演出圓滿落幕。

