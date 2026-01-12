自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕭淑慎與嫩尪梁軒安共度8年婚 坦言：看不爽就叫他滾

蕭淑慎（左）與嫩尪梁軒安順利度過結婚8週年。（翻攝自臉書）蕭淑慎（左）與嫩尪梁軒安順利度過結婚8週年。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕提到蕭淑慎和梁軒安的夫妻情，真的浮浮沉沉、風風雨雨。2016年蕭淑慎搭上梁軒安開的Uber，之後梁軒安便展開熱烈追求，經過1年交往之後，兩人排除外界的眼光和各種反對，還是走入婚姻殿堂。

婚後蕭淑慎曾走過人生低谷，罹患十二指腸癌之後，蕭淑慎開始進行手術、藥物治療，也導致不易受孕體質；另一方面，梁軒安也曾經被兩名女子指控性侵，鬧了不小風波。經過這一切，兩人沒有分開，反而安穩地度過結婚8週年。

蕭淑慎其實心裡挺替梁軒安抱不平。（翻攝自臉書，攝影@tiptop.genius）蕭淑慎其實心裡挺替梁軒安抱不平。（翻攝自臉書，攝影@tiptop.genius）

蕭淑慎還常常替梁軒安叫屈，表示很多人都說梁軒安吃軟飯，事實根本不是這樣，更站出來說：梁軒安會給家裡生活費，雖然賺錢的能力不是很強，但整體來說還是負責任的男人。個性直率的蕭淑慎也表示，有時夫妻相看兩厭，蕭淑慎反應很直接：「看他不爽就叫他滾啊，不要理他就好」。

兩人維繫婚姻的祕訣其實很簡單，「你不要管他，他也不要來管你，都這麼大的人了」，蕭淑慎認為自律和空間就是和梁軒安婚姻長久的關鍵。梁軒安曾經抱怨，覺得蕭淑慎不能跟他有難同當，遭到回嗆：「我為什麼要跟你有難同當？有福我都不見得要跟你一起享。」她認為，梁軒安如果自己闖禍、自己瞎搞，當然不會跟他有難同當。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中