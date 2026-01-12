蕭淑慎與嫩尪梁軒安共度8年婚 坦言：看不爽就叫他滾

蕭淑慎（左）與嫩尪梁軒安順利度過結婚8週年。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕提到蕭淑慎和梁軒安的夫妻情，真的浮浮沉沉、風風雨雨。2016年蕭淑慎搭上梁軒安開的Uber，之後梁軒安便展開熱烈追求，經過1年交往之後，兩人排除外界的眼光和各種反對，還是走入婚姻殿堂。

婚後蕭淑慎曾走過人生低谷，罹患十二指腸癌之後，蕭淑慎開始進行手術、藥物治療，也導致不易受孕體質；另一方面，梁軒安也曾經被兩名女子指控性侵，鬧了不小風波。經過這一切，兩人沒有分開，反而安穩地度過結婚8週年。

蕭淑慎其實心裡挺替梁軒安抱不平。（翻攝自臉書，攝影@tiptop.genius）

蕭淑慎還常常替梁軒安叫屈，表示很多人都說梁軒安吃軟飯，事實根本不是這樣，更站出來說：梁軒安會給家裡生活費，雖然賺錢的能力不是很強，但整體來說還是負責任的男人。個性直率的蕭淑慎也表示，有時夫妻相看兩厭，蕭淑慎反應很直接：「看他不爽就叫他滾啊，不要理他就好」。

兩人維繫婚姻的祕訣其實很簡單，「你不要管他，他也不要來管你，都這麼大的人了」，蕭淑慎認為自律和空間就是和梁軒安婚姻長久的關鍵。梁軒安曾經抱怨，覺得蕭淑慎不能跟他有難同當，遭到回嗆：「我為什麼要跟你有難同當？有福我都不見得要跟你一起享。」她認為，梁軒安如果自己闖禍、自己瞎搞，當然不會跟他有難同當。

