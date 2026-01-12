自由電子報
娛樂 音樂

曾失言「不用感謝政府」被罵翻 家家過完生日突發「五月癲」釣出阿信說話了

〔記者陳慧玲／台北報導〕靈魂歌姬家家擁有好歌喉，但去年9月底因為在社群失言提到「不用感謝政府」，慘遭網友罵翻，事後身為家家唱片公司股東之一的五月天阿信曾開玩笑說，要沒收家家的手機，避免她再失言發文。沉靜了好一陣子，今（12日）家家突然又在社群發出奇怪文字，其中還寫到「五月癲」，這也釣出阿信說話了。

家家生日過後突然發文寫到「五月癲」，讓人摸不著頭緒。（相信音樂提供）家家生日過後突然發文寫到「五月癲」，讓人摸不著頭緒。（相信音樂提供）

去年花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，重創下游光復鄉，9月底家家在社群寫到「不用感謝政府的任何回應！在這個國土那是他們應該做的！」在Threads慘遭網友罵翻，事後她刪文也另外發文道歉，至今已經3個多月沒有再上Threads發任何文章。

家家1月8日剛過完43歲生日，沒想到今天突然在臉書發文：「可怕欸你們，什麼生日早日康復的？鼻要換講話！我愛相信音樂！我是五月癲。」由於文字看起來有些錯誤，不少網友開玩笑質疑：「家家今天喝幾杯？」也有網友問家家：「妳又偷喝『飲料』了嗎？」

阿信忙演唱會還得一心多用。（翻攝自IG）阿信忙演唱會還得一心多用。（翻攝自IG）

儘管今晚阿信還要和「F3」一起開演唱會，但他還是抓住空檔到家家發文下面留言：「啊是誰買新手機給家家啦！」顯然也發現家家寫到「我是五月癲」有點不尋常，網友則起鬨，跟阿信「告狀」：「快沒收家家手機啦！」

家家臉書貼文釣出阿信回應。（翻攝自臉書）家家臉書貼文釣出阿信回應。（翻攝自臉書）

