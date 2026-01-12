百萬心靈網紅組新團！阿卡莎納合體劉玳妍 成員驚人背景曝光

阿卡莎納攜手NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA組新團。（還有什麼比這更好工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕百萬心靈網紅阿卡莎納（AKSN）選在去年12月21日、80年一遇的天赦日組成全新團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」，成員包含 NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA，今天 （12日）釋出第二首單曲 《Circles》，NIKA即為當年「老鷹四少」之一的陳彥允，再度復出讓歌迷期待不已。

阿卡莎納表示，《Circles》想告訴大家，相信宇宙的安排，NIKA親身經歷了這首歌的療癒力量，「現在很健康！」他坦言，三個月前在LA因過去尚未清理完的創傷被觸發，焦慮、躁鬱、憂鬱與恐慌同時極度湧現，彷彿整個系統超載，「快無法呼吸，脆弱的狀態陷入恐慌。」他形容是一種「明明在陸地上，卻覺得自己在溺水，快活不下去的感覺。」

直到第一次聽到《Circles》DEMO，NIKA 形容那是一場極其精準的「對話」，「像是被堵塞、斷掉的神經迴路，一條一條被疏通重連。」那一刻，他心中只有一句話：「幹！我居然被理解了！」

對於從「陳彥允」改名為「NIKA」，他並不視為切割過去，而是一次「轉身」，「我沒有放棄任何一個時期的自己，只是角色載體超載，選擇放下、往前進，重新創造自己。」他也分享，528Hz「愛的頻率」在演唱與聆聽時帶來細微卻真實的變化，讓身心慢慢修復、精神逐漸強壯。NIKA先前赴洛杉磯與阿卡莎納結緣、合作，還曾飛肯亞他蓋的孤兒院做公益；對於即將到來的馬年春節，他表示照慣例會回家團圓，期待與家人一起共度。

