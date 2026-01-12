自由電子報
娛樂

賈靜雯私服捐了！徐若瑄出手號召 還有大咖女神

〔記者張釔泠／台北報導〕「Vivian」徐若瑄繼去年12月聖誕節為汶水國小棒球隊募得54,000元後再度發起暖心行動，將接續捐出於2026跨年夜在桃園熱騰騰演出的秀服，即日起至1／18 22點在Yahoo拍賣啟動「衣起把愛傳下去」公益活動。

徐若瑄發起義賣活動。（Yahoo購物提供）徐若瑄發起義賣活動。（Yahoo購物提供）

此次她發揮人脈，集結了舒淇、王心凌、賈靜雯、林心如、陳怡蓉共襄盛舉。眾人紛紛獻出寫滿故事的戰衣與私服參與競標，義賣所得扣除管銷費用後將全數捐贈予「罕見疾病基金會」，為病友帶來希望與力量。

Vivian向來熱衷公益活動，她自2004年起於Yahoo拍賣創立「IRON V 明星二手商品」公益平台，長年將自己的二手衣物捐出。這份初心源自徐媽媽從小教導姊弟要「懂得分享與助人」的叮嚀，「常行善」的家訓已成為她多年來以正能量回饋社會的行動力。

徐若瑄發起義賣活動。（Yahoo購物提供）徐若瑄發起義賣活動。（Yahoo購物提供）

這樣的二手義賣活動至今已持續22年，早期Vivian甚至親自從日本運回三、四十箱衣物，再扛到網店工作室，如今已建立成熟的義賣模式。累計捐出的衣物估計已達5000件以上，她幽默地笑稱，自己大概是「衣櫃裡衣服最少的女藝人」。

日前，她更在自己的官方頻道，發起應援味全龍比賽影片瀏覽破百萬，即開放義賣演出服的活動，成功吸引百萬點閱人氣，並於當天上架到Yahoo拍賣開放競標，成功讓表演服以5.4萬元高價落槌結標，所得全數捐給苗栗汶水國小棒球隊，暖舉感動眾人。

徐若瑄發起義賣活動。（Yahoo購物提供）徐若瑄發起義賣活動。（Yahoo購物提供）

本次「衣起把愛傳下去」公益活動共計6位藝人捐出55樣珍貴單品參與競標，包含Vivian 2026跨年表演服、王心凌演唱會經典的「幻彩層次紗洋裝」以及多件國際精品禮服與配件。Vivian的電影《辛亥隧道》預計2026會上映，今年同時也有其他拍攝計劃，答應粉絲會努力做出一張全新專輯也希望能兌現。

點圖放大body

