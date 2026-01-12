自由電子報
娛樂 日韓

藝人被偷拍蜜桃臀特寫超不爽 阻止噁男反遭嗆

東京改裝車展發生有男子用相機拍攝現場模特兒局部特寫（黃圈處）。（翻攝自X）東京改裝車展發生有男子用相機拍攝現場模特兒局部特寫（黃圈處）。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕藝人瀨名Hinano日前參加「東京改裝車展2026」，竟然遭到噁男用相機拍攝她的臀部與大腿特寫，她對此感到非常憤怒，還說「只被拍下半身讓人感覺很不舒服，請停止這樣的行為」，沒想到竟然被對方反嗆：哪裡寫禁止？

被偷拍的藝人瀨名Hinano對這種行為嚴厲斥責。（翻攝自X）被偷拍的藝人瀨名Hinano對這種行為嚴厲斥責。（翻攝自X）

瀨名Hinano除了是藝人之外，也擔任K-1舉牌女郎，近日受邀到改裝車展當模特兒，沒想到竟有人拿著相機只拍她身體的局部特寫，她發聲之後，另有2名showgirl也表示自己也被偷拍，上前提醒攝影者不要這樣做的時候，竟然被嗆聲。

瀨名Hinano表示偷拍行為讓她感到非常不舒服。（翻攝自X）瀨名Hinano表示偷拍行為讓她感到非常不舒服。（翻攝自X）

對於被偷拍局部特寫的行為，其實東京改裝車展早就明文公布「關於照片、影片等拍攝及發布規定」其中就有禁止將參展者、演出者、其他來場者、宣傳女郎、賽事大使、主辦單位及其他活動相關人員身體局部放大或強調拍攝行為。

瀨名本人也堅定表示：「拍背影沒有問題，但是只拍身體局部是被規定禁止行為，請不要挑戰規則」。

瀨名Hinano指出拍攝她的背影可以，但是身體局部放大或強調拍攝行為讓她非常不能接受。（翻攝自X）瀨名Hinano指出拍攝她的背影可以，但是身體局部放大或強調拍攝行為讓她非常不能接受。（翻攝自X）

