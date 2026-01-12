不只會開刀！《整形過後》鄒承恩靠「手語」成為關鍵後盾

鄒承恩（右）在《整形過後》手語社社長身分曝光，劇中協助溝通女童黃歆庭（左）成大結局最溫柔救援線。（六魚文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「朵朵」黃歆庭在電影《咒》飾演令人印象深刻的小女兒，她近來在影集《整形過後》演出失語病童，鄒承恩則化身暖男型整形外科醫師，在温昇豪一度束手無策時，憑藉手語與孩子建立溝通橋梁，成為關鍵救援者；而在黃歆庭緊急送醫、必須立刻動手術的生死關頭，鄒承恩更站在温昇豪身後，成為最可靠、也最冷靜的後盾。

温昇豪（左）、鄒承恩（右）在《整形過後》從暗中較勁到並肩作戰累積兄弟情。（六魚文創提供）

回顧角色關係，鄒承恩飾演的「徐徹天」與温昇豪飾演的「江浩宇」從診所初期的暗中較勁、火花四射，到後期並肩作戰，成為劇中一條極具張力的男性成長線。談到角色之間的衝突，鄒承恩形容，徹天對浩宇的嫉妒與敵意，其實來自兩人性格的巨大落差：「徹天是一板一眼、照規矩走的人，只要浩宇那種吊兒郎當的態度一出現，我的反彈表情就會很自然地出來。」他笑說，兩個人即使在畫面中不說話，光站在一起就已經充滿衝突感。但憑藉徐徹天其實是「手語社社長」的設定，不只讓觀眾會心一笑，也讓聽障溝通與陪伴議題自然融入劇情，被網友大讚「不說教卻很有感」、「原來兄弟情也可以這樣演」。

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，全集已在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video上架；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於過年後接棒播出。

