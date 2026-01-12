自由電子報
娛樂 電視

（專訪）劉冠廷一舉動險沒老婆 孫可芳火大封鎖：再也不跟他講話

孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》飾演馳騁情場的肉食女「克拉拉」。（彼此影業提供）孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》飾演馳騁情場的肉食女「克拉拉」。（彼此影業提供）

〔記者李紹綾／專訪〕孫可芳在影集《何百芮的地獄戀曲》飾演造型師「克拉拉」，角色因被初戀男友背叛，讓她對「長久關係」失去信任，只在短暫關係中尋找慰藉。戲外的她，和劉冠廷愛情長跑15年、結婚近3年，透露交往前曾因「蟑螂動圖」封鎖劉冠廷。

孫可芳分享維持感情的秘訣不外乎「好玩」。（彼此影業提供）孫可芳分享維持感情的秘訣不外乎「好玩」。（彼此影業提供）

孫可芳、劉冠廷是演藝圈公認的「神仙眷侶」，她分享與劉冠廷維持感情的秘訣就是「好玩」2字，「我自己是覺得每天要好玩，兩個人在一起，真的要好玩」，她形容自己玩心很重、很愛鬧，常常開玩笑，劉冠廷則常露出「傻眼」表情。至於兩人有無大吵過？孫可芳想了想說：「沒有，大部分都是無聊的瑣事。」

孫可芳自招曾因蟑螂封鎖劉冠廷。（彼此影業提供）孫可芳自招曾因蟑螂封鎖劉冠廷。（彼此影業提供）

孫可芳透露，兩人在還沒交往時，差點因為一隻蟑螂徹底玩完。原來她對「那個東西」怕到要去求助心理醫生，劉冠廷當時正在追她，卻不知死活用MSN傳了一張蟑螂動圖，她心有餘悸說：「他傳了一個動動的圖給我，我就嚇瘋，瞬間把他封鎖，再也不跟他講話，他就嚇爛。」當時她氣到差點摔爛電腦，驚動室友幫忙關機。

劉冠廷事後才知道自己闖了大禍，驚覺事情的嚴重性，畢竟被正在追求的對象封鎖，他守在女宿門口「堵人」誠懇道歉，此舉讓孫可芳改觀，「我覺得這個人好像另一面是沒有那麼油條的，我就覺得有點有趣。」這才讓一段姻緣起死回生。

孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》飾演馳騁情場的肉食女「克拉拉」。（彼此影業提供）孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》飾演馳騁情場的肉食女「克拉拉」。（彼此影業提供）

孫可芳對蟑螂的恐懼已達神級，提到這兩個字都會流手汗，只要路邊突然有東西快速移動，她的反射動作永遠是尖叫、轉身、全速逃跑。她自曝以前住在夜市附近，回家都像在參加障礙賽：「每天從捷運站走回家，我都是用百米衝刺，那幾年我就去跑半馬，我那期間很會跑步。」

孫可芳笑說，劉冠廷曾打趣提到，相同情況如果發生在美國，他可能就會被槍斃，因為兩人散步到一半，她常突然尖叫、狂奔，不明就裡的人可能會以為發生了什麼危險狀況。倘若有人在群組分享蟑螂貼圖？孫可芳反應依舊乾脆：「我就會退出群組，我會發瘋。」

孫可芳（右起）在《何百芮的地獄戀曲》與鍾瑶、郭書瑤飾演無話不談的閨密。（彼此影業提供）孫可芳（右起）在《何百芮的地獄戀曲》與鍾瑶、郭書瑤飾演無話不談的閨密。（彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品。影集於1月4日起，每週日晚上9點於八大戲劇台播出、10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix播出。

