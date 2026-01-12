自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

邵雨薇ㄎ一尢了！咖掉吳慷仁半張臉 放閃男友「滿意他的下巴」

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《啵me之我的青春住了鬼》今天（12日）舉行媒體試片暨聯訪，邵雨薇被問到今年微醺跨年，曬出的照片中還不小心咖掉男友吳慷仁的臉。邵雨薇表示，因為那是一張朋友之間的大合照，但只想po自己的部分，讓大家看到ㄎ一ㄤ的一面，沒想到卻讓吳慷仁只剩下下巴，笑說：「可能最滿意他的下巴！」

初孟軒（左）、邵雨薇今天為電影《啵me之我的青春住了鬼》宣傳受訪，一起比出「鬼」的俏皮pose。（風暴國際股份有限公司提供）初孟軒（左）、邵雨薇今天為電影《啵me之我的青春住了鬼》宣傳受訪，一起比出「鬼」的俏皮pose。（風暴國際股份有限公司提供）

邵雨薇被問到日前發的醉酒照片，她表示跨年那陣子很累，其實跨年當天沒有喝很多，玩一場遊戲之後，意外變得想睡，「其實我小時候都是9點就睡覺，從來沒有跨過年，這次也有一種一直起不了床的感覺，處在一定要睡覺的狀態。」她笑說：「我看到朋友事後傳來的影片，我只能用手指跟朋友一起倒數。」坦言當時有點斷片，「我有記憶時已經是新的一年。」

被問到過年計畫，邵雨薇表示就是回家，目前尚不知道吳慷仁的行程，不過如果基本上都會回高雄。她也提到，從去年底開始就幫家裡找居家清潔人員，不要讓爸媽在打掃方面這麼累，尤其是過年大掃除，更希望大家回家都能好好休息。不過被追問與吳慷仁是否好事已近？邵雨薇表示目前沒有計畫。

至於新年願望，邵雨薇表示想變成語言天才，「想把英文練更好，但又怕日文退步。」初孟軒則自認是工作狂，即使最近已經被工作塞滿時間，他依然許願：「希望可以一直進步，想要被工作塞得更滿。」過年的目標是回家送家人紅包，「孝心一定要到。」

《啵me之我的青春住了鬼》在12日舉行媒體試片暨聯訪，主演邵雨薇、初孟軒與監製蔡意欽分享拍攝期間的幕後故事，邵雨薇為詮釋角色「采思」接受極高強度的準備與訓練。她從開拍前一個月便開始接受戲曲與武打課程，被問哪一項比較難，她坦言：「都很難！」拍攝期間更是幾乎沒有休假，「戲曲老師和武術指導幾乎成了我在片場最熟的人。」

初孟軒為《啵me之我的青春住了鬼》研究港片《開心鬼》。（風暴國際股份有限公司提供）初孟軒為《啵me之我的青春住了鬼》研究港片《開心鬼》。（風暴國際股份有限公司提供）

初孟軒則回憶和邵雨薇的浪漫戲，他透露第一場戲就是和邵雨薇在海邊談心，原本早已在腦中排練過各種可能，一開始有些緊張，「第一場戲很冷，我們也都很安靜。」沒想到邵雨薇現場的表演選擇完全出乎意料，初孟軒表示：「那一刻真的覺得，怎麼可以把角色演得這麼可愛、這麼讓人驚喜！」坦言立刻被電到。

邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》需要親身演出戲曲，她在準備角色時，雖然人在外地拍攝別的戲劇，特地去特殊道具店買花槍，只是真實花槍太重，她無法自行隨意操作，又找朋友請老師個別指導，笑言：「我就在高雄的公園裡大練花槍，如果去年冬天看到有人在高雄公園耍花槍，那就是我。」被問現在是否還會在家練習，她立刻搖頭，「耍花槍要的空間太大！隨便一掃家裡雜物就都被掃光。」

邵雨薇為《啵me之我的青春住了鬼》拚到極限。（風暴國際股份有限公司提供）邵雨薇為《啵me之我的青春住了鬼》拚到極限。（風暴國際股份有限公司提供）

邵雨薇在片中更難的是武打戲份，挑戰角色黑化後「自己打自己」，「最難的是要記得套路，有時候會記錯現在是演好鬼還是壞鬼，打到後來和武術指導不用言語溝通就能一次做好，兩邊動作都要很熟悉！」另外還要畫上「惡鬼妝」，「一次化妝至少花3小時，妝的重點是『爆血管』，血管必須有立體度，身上還有很多斑點。」化完妝之後很多人看到都嚇一跳，她打趣說：「還是不要亂出去嚇人！」

《啵me之我的青春住了鬼》雖然是鬼片，但演員強調片中帶有許多令人會心一笑的喜劇情節，初孟軒表示：「這次特別精進在喜劇上的挑戰，學習到很多。」他特別去看港片《開心鬼》，希望能展現「港式喜劇」的喜感，邵雨薇則是收到指令，希望能夠學習《倩女幽魂》裡王祖賢的表演，成為最新一代「最美女鬼」，她認為王祖賢最吸引的人是俏皮可愛的部分，但也感慨：「最無法超越經典的是那張美麗的臉！」

邵雨薇、初孟軒兩人只有一場擦身而過的「錯過之吻」，最後沒有真的親到對方，初孟軒被問到會不會覺得可惜，他幽默回應：「我這個人很看天命，就順著命運走！」電影將於1月23日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中