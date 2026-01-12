邵雨薇ㄎ一尢了！咖掉吳慷仁半張臉 放閃男友「滿意他的下巴」

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《啵me之我的青春住了鬼》今天（12日）舉行媒體試片暨聯訪，邵雨薇被問到今年微醺跨年，曬出的照片中還不小心咖掉男友吳慷仁的臉。邵雨薇表示，因為那是一張朋友之間的大合照，但只想po自己的部分，讓大家看到ㄎ一ㄤ的一面，沒想到卻讓吳慷仁只剩下下巴，笑說：「可能最滿意他的下巴！」

初孟軒（左）、邵雨薇今天為電影《啵me之我的青春住了鬼》宣傳受訪，一起比出「鬼」的俏皮pose。（風暴國際股份有限公司提供）

邵雨薇被問到日前發的醉酒照片，她表示跨年那陣子很累，其實跨年當天沒有喝很多，玩一場遊戲之後，意外變得想睡，「其實我小時候都是9點就睡覺，從來沒有跨過年，這次也有一種一直起不了床的感覺，處在一定要睡覺的狀態。」她笑說：「我看到朋友事後傳來的影片，我只能用手指跟朋友一起倒數。」坦言當時有點斷片，「我有記憶時已經是新的一年。」

被問到過年計畫，邵雨薇表示就是回家，目前尚不知道吳慷仁的行程，不過如果基本上都會回高雄。她也提到，從去年底開始就幫家裡找居家清潔人員，不要讓爸媽在打掃方面這麼累，尤其是過年大掃除，更希望大家回家都能好好休息。不過被追問與吳慷仁是否好事已近？邵雨薇表示目前沒有計畫。

至於新年願望，邵雨薇表示想變成語言天才，「想把英文練更好，但又怕日文退步。」初孟軒則自認是工作狂，即使最近已經被工作塞滿時間，他依然許願：「希望可以一直進步，想要被工作塞得更滿。」過年的目標是回家送家人紅包，「孝心一定要到。」

《啵me之我的青春住了鬼》在12日舉行媒體試片暨聯訪，主演邵雨薇、初孟軒與監製蔡意欽分享拍攝期間的幕後故事，邵雨薇為詮釋角色「采思」接受極高強度的準備與訓練。她從開拍前一個月便開始接受戲曲與武打課程，被問哪一項比較難，她坦言：「都很難！」拍攝期間更是幾乎沒有休假，「戲曲老師和武術指導幾乎成了我在片場最熟的人。」

初孟軒為《啵me之我的青春住了鬼》研究港片《開心鬼》。（風暴國際股份有限公司提供）

初孟軒則回憶和邵雨薇的浪漫戲，他透露第一場戲就是和邵雨薇在海邊談心，原本早已在腦中排練過各種可能，一開始有些緊張，「第一場戲很冷，我們也都很安靜。」沒想到邵雨薇現場的表演選擇完全出乎意料，初孟軒表示：「那一刻真的覺得，怎麼可以把角色演得這麼可愛、這麼讓人驚喜！」坦言立刻被電到。

邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》需要親身演出戲曲，她在準備角色時，雖然人在外地拍攝別的戲劇，特地去特殊道具店買花槍，只是真實花槍太重，她無法自行隨意操作，又找朋友請老師個別指導，笑言：「我就在高雄的公園裡大練花槍，如果去年冬天看到有人在高雄公園耍花槍，那就是我。」被問現在是否還會在家練習，她立刻搖頭，「耍花槍要的空間太大！隨便一掃家裡雜物就都被掃光。」

邵雨薇為《啵me之我的青春住了鬼》拚到極限。（風暴國際股份有限公司提供）

邵雨薇在片中更難的是武打戲份，挑戰角色黑化後「自己打自己」，「最難的是要記得套路，有時候會記錯現在是演好鬼還是壞鬼，打到後來和武術指導不用言語溝通就能一次做好，兩邊動作都要很熟悉！」另外還要畫上「惡鬼妝」，「一次化妝至少花3小時，妝的重點是『爆血管』，血管必須有立體度，身上還有很多斑點。」化完妝之後很多人看到都嚇一跳，她打趣說：「還是不要亂出去嚇人！」

《啵me之我的青春住了鬼》雖然是鬼片，但演員強調片中帶有許多令人會心一笑的喜劇情節，初孟軒表示：「這次特別精進在喜劇上的挑戰，學習到很多。」他特別去看港片《開心鬼》，希望能展現「港式喜劇」的喜感，邵雨薇則是收到指令，希望能夠學習《倩女幽魂》裡王祖賢的表演，成為最新一代「最美女鬼」，她認為王祖賢最吸引的人是俏皮可愛的部分，但也感慨：「最無法超越經典的是那張美麗的臉！」

邵雨薇、初孟軒兩人只有一場擦身而過的「錯過之吻」，最後沒有真的親到對方，初孟軒被問到會不會覺得可惜，他幽默回應：「我這個人很看天命，就順著命運走！」電影將於1月23日全台上映。

