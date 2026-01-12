許允樂罕談前夫張兆志 肯定：有被好好對待

許允樂（右）罕見談及前夫張兆志。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星張兆志前妻許允樂與小她6歲的李玉璽結婚，張兆志溫暖送上祝福，並表示「願這世界，能溫柔托住你的幸福」。近期許允樂開放網友提問，有粉絲好奇與張兆志離婚之後，李玉璽到底怎麼讓她有勇氣再度走入婚姻？如何確定李玉璽是那個適合婚姻、可以和她走一輩子的人？對此，許允樂不但大方回答，也罕見提到張兆志，並給予肯定：「第一段婚姻從開始的第一天，到結束的最後一天，都有被好好對待、沒有受傷，所以我依舊完整，並不懼怕」。

許允樂（右）表示張兆志從婚姻開始的第一天，到結束的最後一天，都有好好對待她。（翻攝自臉書）

許允樂坦言，張兆志對她非常好，兩人離婚單純是因為對生孩子的態度不同，才無法繼續。

許允樂（右）跟李玉璽相差6歲的姐弟戀成功踏入婚姻殿堂。（翻攝自臉書）

之後遇上李玉璽，生活中有許多小小的幸福都讓許允樂格外珍惜，她舉例「他（李玉璽）幫我裝好的溫水、準備好的維他命，但最溫短的大概是，每當看到電視上可能惹我熱淚的片段，他會第一秒轉頭看我，揉揉我的背，他知道什麼會觸動我的傷心，光是知道、想到，而不放我一個人面對，就很令人感動」。

許允樂也鼓勵同樣離過婚的人，如果還沒走出婚姻的陰霾，就先避開，走好自己的路，把傷口養好之後，也許有一天會長出勇氣。

李玉璽（左）的溫柔和體貼時時刻刻都陪伴在許允樂身邊。（翻攝自IG）

