娛樂 電視

陳美鳳續掌民視除夕「端出北半球」 預告合體大咖偶像歌手唱跳

郭忠祐（左起）、白家綺、陽帆 、白冰冰 、陳美鳳 、侯怡君 、阿翔 、賴慧如 、籃籃。（民視提供）郭忠祐（左起）、白家綺、陽帆 、白冰冰 、陳美鳳 、侯怡君 、阿翔 、賴慧如 、籃籃。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕民視除夕節目《民視第一發發發》今年繼續由陳美鳳帶領，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃及郭忠祐擔任主持人，日前錄百人大開場「馬年吉祥迎新春」豪華卡司猶如拉斯維加斯大秀，陳美鳳低胸禮服現身，陽帆害羞直呼眼睛不知道要看哪。

陳美鳳低胸禮服性感亮相。（民視提供）陳美鳳低胸禮服性感亮相。（民視提供）

陳美鳳穿著一襲低胸黃色禮服，好身材呼之欲出「北半球」直接帶出場，陳美鳳提到：「目前還在保密條約中，不能提太多，預告將與一位大咖偶像歌手帶來很特別的表演，英姿颯爽又兼具性感的唱跳，請大家千萬不要錯過」。

白冰冰則表示她與陽帆也都在「歌舞單元」帶來精彩的舞蹈；阿翔、賴慧如以及籃籃除了舞蹈表演，也會跟胡瓜在「明星運動會」一起帶歡樂給大家。

白冰冰預告與陽帆有舞蹈表演。（民視提供）白冰冰預告與陽帆有舞蹈表演。（民視提供）

穿著一襲低胸露出胸前硃砂痣的白家綺，也會在第四段單元參與主持，群星接力陪觀眾一起到除夕夜凌晨一點。

「百人大開場」開場由10位富邦啦啦隊帶來熱力四射開場舞，以及阿翔、郭忠祐搭檔王瞳、賴慧如等人的熱舞橋段，還有白家綺帶領吳東諺等眾星一同帶來火辣的「魅力四射瘋馬秀」，光是舞蹈動員將近50位，大手筆大陣仗要讓觀眾看得過癮。

民視總動員蕭惠、劉爾金、王耿豪、何豪傑、劉至翰、賴芊合、蔡亞露、明亮、陳思瑋、范瑞君、四方、林道遠、胡康星、嚴偉晉、廖柏斯、吳子擎、田依甯、郭雅茹、丁力麒、Give Me Five。

其中收視屢創新高的民視八點檔《豆腐媽媽》洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、曾子益、陳仙梅、蘇晏霈、吳皓昇、李運慶、曾智希、陳志強、宮美樂、潘奕如、李沛綾、李之勤、何豪傑、馬國畢、黃尚禾、胡鴻達、吳政澔、于浩威、王耿豪、范瑞君、吳鈴山、張倩、羅子惟、張世賢、徐千京齊聚一堂；劇中夫妻陳仙梅對上藍葦華被要求表演32撞，另類的方式讓全場笑翻，洪都拉斯還被主持群要求「32撞」，讓他不得己抓著謝瓊煖的頭猛敲笑翻全場。

《民視第一發發發》將在除夕夜晚上7點開始播。分成四大段節目播出百人大開場表演「馬年吉祥迎新春」、歌舞單元「躍馬揚鞭慶豐年」、還有胡瓜帶領的明星運動會單元「馬到成功萬象新」、以及益智遊戲的「萬馬奔騰慶團圓」。

民視董事長王明玉感謝各位觀眾的支持，特地在節目中致詞，提到2025不管是在戲劇、綜藝或者節目都是收視冠軍；總經理廖季方更是擊鼓迎春感謝觀眾，民視全體上下總動員，要與觀眾一起迎接金馬年的到來。

