72萬粉YTR大發豪語拍A片 呱吉皺眉：看整週GG

YTR鍾佳播發下豪語拍A片。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕擁有72.2萬訂閱YouTube頻道「反正我很閒」已超過1年未更新，成員的鍾佳播今（12）突發豪語，發布一段影片大喊：「我要拍A片」，片中出現知名YouTuber「呱吉」邱威傑，畫面中的呱吉皺著眉頭，受不了的說：這一週我已經看了鍾佳播的雞雞50次了。

鍾佳播發影片宣布要拍A片。（翻攝自臉書）

鍾佳播在影片一開始就表示「要上大菜了！我要拍一部A片！」，指出台灣現在的A片都太無聊了，內容經常是男人一直講話，有時場景都沒有變化，所以他決定親自下海指導演員，且非常有信心自己做得到這件事。

鍾佳播找網紅Joeman（左）商談拍A片事宜。（翻攝自臉書）

為了拍A片，鍾佳播還在影片中透露自己找了嘻哈獨立唱片品牌「顏社」配樂，也向網紅Joeman、呱吉提出自己的想法。呱吉在預告片當中一臉愁苦的抱怨：「我整個禮拜已經看了50次鍾佳播的雞雞了！」但鍾佳播對自己超級有信心，認為自己絕對能拍出一部「真正好看的A片」。

呱吉抱怨自己看了一週鍾佳播的雞雞。（翻攝自臉書）

