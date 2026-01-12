自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

72萬粉YTR大發豪語拍A片 呱吉皺眉：看整週GG

YTR鍾佳播發下豪語拍A片。（翻攝自臉書）YTR鍾佳播發下豪語拍A片。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕擁有72.2萬訂閱YouTube頻道「反正我很閒」已超過1年未更新，成員的鍾佳播今（12）突發豪語，發布一段影片大喊：「我要拍A片」，片中出現知名YouTuber「呱吉」邱威傑，畫面中的呱吉皺著眉頭，受不了的說：這一週我已經看了鍾佳播的雞雞50次了。

鍾佳播發影片宣布要拍A片。（翻攝自臉書）鍾佳播發影片宣布要拍A片。（翻攝自臉書）

鍾佳播在影片一開始就表示「要上大菜了！我要拍一部A片！」，指出台灣現在的A片都太無聊了，內容經常是男人一直講話，有時場景都沒有變化，所以他決定親自下海指導演員，且非常有信心自己做得到這件事。

鍾佳播找網紅Joeman（左）商談拍A片事宜。（翻攝自臉書）鍾佳播找網紅Joeman（左）商談拍A片事宜。（翻攝自臉書）

呱吉抱怨自己看了一週鍾佳播的雞雞。（翻攝自臉書）呱吉抱怨自己看了一週鍾佳播的雞雞。（翻攝自臉書）

為了拍A片，鍾佳播還在影片中透露自己找了嘻哈獨立唱片品牌「顏社」配樂，也向網紅Joeman、呱吉提出自己的想法。呱吉在預告片當中一臉愁苦的抱怨：「我整個禮拜已經看了50次鍾佳播的雞雞了！」但鍾佳播對自己超級有信心，認為自己絕對能拍出一部「真正好看的A片」。

呱吉抱怨自己看了一週鍾佳播的雞雞。（翻攝自臉書）呱吉抱怨自己看了一週鍾佳播的雞雞。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中