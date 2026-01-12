自由電子報
娛樂 音樂

告五人星馬變身「伴唱機」獲榴槤自由 音響出問題逼出一大功力

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣團體告五人日前到新加坡和馬來西亞連唱4場「黑夜狂奔」演唱會，除了利用空檔吃遍星馬好料，也去參觀美術館充實心靈，另外在吉隆坡更實現了「榴槤自由」夢想。

告五人在新加坡逛美術館，讓心靈充電。（相信音樂提供）告五人在新加坡逛美術館，讓心靈充電。（相信音樂提供）

日前才剛認愛的金曲歌王林俊傑，曾在2022年世界巡演邀請告五人擔任嘉賓，這次告五人到他家鄉新加坡開唱，JJ也特地送上花籃祝福，寫下「歡迎回來新加坡！玩得開心！Good Show！」表達對告五人的支持。

告五人到星馬開唱，收穫豐富。（相信音樂提供）告五人到星馬開唱，收穫豐富。（相信音樂提供）

這次到星馬開唱，告五人除了獻唱許多代表歌曲，另外也演唱第四張專輯《我們就像那些要命的傻瓜》裡的新歌，全場瞬間變成大型KTV，歌迷都開心跟著唱，讓雲安忍不住打趣直喊：「告五人是你們的伴唱機嗎！」氣氛超嗨。

不過在新加坡場遇到音響出狀況，但雲安、犬青、哲謙展現大將之風臨危不亂，直接放下麥克風，以扎實渾厚嗓音大聲清唱，還要邊想話題和大家聊天，告五人幽默自嘲：「發揮畢生主持功力！」硬體出狀況，卻逼出團員的主持功力。

告五人鼓手哲謙在鼓上掛著假的哈密瓜和榴槤。（相信音樂提供）告五人鼓手哲謙在鼓上掛著假的哈密瓜和榴槤。（相信音樂提供）

鼓手哲謙為了吉隆坡場特地買了一顆「假的榴槤」放在鼓上，笑說：「以後來馬來西亞我都會帶著它，我的哈密瓜不孤單了！」另外愛吃榴槤的犬青更是開心，在吉隆坡實現「榴槤自由」。犬青笑說自己愛榴槤愛到骨子裡，更透露貓山王產季一到，甚至會從馬來西亞空運宅配到家，她滿臉幸福說：「平常都只能吃冷凍的，這次來吉隆坡終於吃到新鮮的！」

告五人在吉隆坡實現「榴槤自由」。（相信音樂提供）告五人在吉隆坡實現「榴槤自由」。（相信音樂提供）

