娛樂 最新消息

金唱片CORTIS奪新人賞衝高收視！JENNIE成紅毯超美亮點

〔記者林欣穎／台北報導〕第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）於上週六（10日）在台北大巨蛋圓滿落幕，最新收視成績出爐，典禮主持人成始璄、文佳煐、BLACKPINK的JENNIE以及Stray Kids現身紅毯，成為紅毯收視最高的亮點。

JENNIE展現女神氣場。（TVBS提供）JENNIE展現女神氣場。（TVBS提供）

本次頒獎典禮由TVBS歡樂台全台獨家轉播，自當日下午16：00起的紅毯便吸引大量粉絲守候觀看，平均收視在4歲以上族群達0.26，其中25-49歲女性族群表現尤佳，收視率高達0.73，35-49歲女性族群平均收視更衝上0.98，顯示本屆金唱片頒獎典禮深受女性觀眾喜愛。

CORTIS榮獲金唱片新人賞，創收視最高點。（TVBS提供）CORTIS榮獲金唱片新人賞，創收視最高點。（TVBS提供）

典禮於17：30正式開始，收視率持續攀升，整體4歲以上平均收視達到0.71，25-49女性平均收視為1.36、15-24女性收視更高達2.44。整場頒獎典禮的最高收視點落在新人賞得主CORTIS、ALLDAY PROJECT，以及人氣男團BOYNEXTDOOR的舞台表演畫面，新人獲獎的驚喜與充滿活力的表演瞬間點燃全場與螢幕前觀眾的熱情。

點圖放大body

