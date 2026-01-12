周杰倫生日前變身「網球王子」 進軍澳網公開賽放話贏了捐百萬美元

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫1月18日將迎接47歲生日，在此之前，他會在1月14日先以球員身分參加澳洲網球公開賽，他還放話：「如果最後勝利者是我贏了，100萬美元（約3100萬台幣）全部捐出去。」

周杰倫先預告有大事要宣布，心情期待又緊張。（翻攝自IG）

今天在消息發布之前，周董先在社群限動預告：「等等要宣布一件令人興奮又緊張的事。」原本不少歌迷以為他要宣布新的巡演，沒想到最後和歌唱無關，而是和他喜愛的網球運動有關。

澳網在官方社群發布消息：「從曾經用音樂征服體育場的華語流行音樂之王，到《青蜂俠》中的『加藤』，如今又轉型成為一名專注的網球運動員，歡迎周杰倫加入1 Point Slam以及澳洲網球公開賽。」

周杰倫很開心將以球員身分參加澳網公開賽。（翻攝自IG）

周董也談到：「1月14日記得來澳網看一下，因為只有一分，也有可能我連球都碰不到就出局了，如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球。」他也補充：「因為是一分制的賽制，也有可能不到一分鐘就結束了，所以不用大老遠飛來，不過當地的朋友要來加油也非常歡迎喔。」

據了解，周董要參加的比賽，因為是一分制勝的賽制，所以要不斷晉級，但也有可能第一輪就和知名網球選手艾卡拉茲和辛納對打，對於周董要參加比賽，老婆昆凌說：「太期待了！」網友則笑說，周董要變成「網球王子」了，紛紛為他加油。

