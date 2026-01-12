自由電子報
娛樂 電影

（影）張震接金馬主席邀「甜茶」來台？自稱吉祥物：已想好韓星人選

張震去年以《幸福之路》二度奪下金馬影帝，今天舉「堅持就是勝利」的春聯，向大家拜個早年。（記者潘少棠攝）張震去年以《幸福之路》二度奪下金馬影帝，今天舉「堅持就是勝利」的春聯，向大家拜個早年。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕張震今天（12日）為宣傳主演電影《幸福之路》出席記者會，被問到將接任金馬執委會主席一事，他笑說自己只是吉祥物，希望讓每個世代更好。至於會不會跟李安一樣跑遍金馬每一場慶功宴，張震自嘲「我無法熬夜」。

張震即將在今年2月正式上任，透露去年金馬獎結束後，現任執委會主席李屏賓打電話給他，在往年都有的聚會上，提出想邀請他擔任主席一事，「他說希望年輕化一點，找一個跟他們有（年齡）差距的，有一些責任在，要帶動電影氛圍。」

現年49歲的張震將成為史上最年輕的金馬主席，他坦言自己思考了一陣子，因為不知道要做什麼，與金馬執委會執行長聞天祥聊天後，「主席的工作類似吉祥物、招牌人物，幫大家打一下知名度，不過金馬整個作業、專業很上軌道，主席要做的事情不多，在金馬影展期間露面接待大家，擔任潤滑劑的工作，其實就很足夠。」希望帶動電影市場，每個世代在工作上的想法默契、目標不一樣，期許上任後讓不同時代更好。

張震被拱邀請甜茶來金馬，他謹慎回應，並未允諾。（記者潘少棠攝）張震被拱邀請甜茶來金馬，他謹慎回應，並未允諾。（記者潘少棠攝）

主席能透過自己的人脈邀請外賓參加金馬，對於網友敲碗邀請曾經與他合作《沙丘》的「甜茶」提摩西夏勒梅來到金馬，張震笑說：「我先排一些優先順序。」他謙虛的說，自己的人脈大家都認識了，不過或許也會邀請韓星，像是合作過《毒梟聖徒》的演員，再向金馬提一下。

另外，張震也提出想法，表示歷年金馬在編導、技術層面上有比較多實質的課程，今年也有CASTING的工作坊，不過表演方面的課程比較少，希望未來4年有機會做表演工作坊，讓演員們去做交流。《幸福之路》將在1月29日上映。

點圖放大body

