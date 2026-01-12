自由電子報
娛樂 最新消息

懷念被罵醜八怪！香蕉追憶曹西平 丁寧曝最後互動：他走得很浪漫

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今（12）日是開放第三天，稍早林美秀、許富凱、胡瓜、丁柔安等人相繼進入曹西平靈堂致意，香蕉、丁寧稍早也現身悼念，兩人都說曹西平相當照顧後輩，丁寧過去上通告節目也常受到曹西平鼓勵。

丁寧剛出道沒多久就認識曹西平。（記者王文麟攝）丁寧剛出道沒多久就認識曹西平。（記者王文麟攝）

丁寧提到自己剛出道沒多久就認識曹西平，以前她上通告常會沒有自信心，覺得自己很難笑、沒效果，「他（曹西平）都會說我很棒，『就算坐在那邊身材也很好啊』，他真的是性情中人。」對於曹西平的離開，丁寧坦言很錯愕，雖然這幾年鮮少見面，但只要曹西平有在社群發文她一定會按讚或留言，曹西平是在家中安詳離世，丁寧有感而發：「他沒有痛苦掙扎，他走的很浪漫，沒有任何受苦。」也說死亡並不是最該擔心的，而是如何不留下遺憾地離開。

香蕉（右）說過去只曾在《綜藝大熱門》後台與曹西平短暫碰過一次面，當時對方還罵他「醜八怪站在旁邊幹什麼」。（記者王文麟攝）香蕉（右）說過去只曾在《綜藝大熱門》後台與曹西平短暫碰過一次面，當時對方還罵他「醜八怪站在旁邊幹什麼」。（記者王文麟攝）

香蕉提到自己與曹西平僅一面之緣，過年期間曾在曹西平的店裡打鬧聊天，當時氣氛輕鬆愉快，怎麼也沒想到竟成為最後的回憶。

香蕉說過去只曾在《綜藝大熱門》後台與曹西平短暫碰過一次面，當時對方還罵他「醜八怪站在旁邊幹什麼」，坦言當時有嚇到；之前過年曾走進曹西平的耳環店裡時，曹西平一見面就大聲喊他「嗶嗶嗶！醜八怪！我知道你啊」，讓他當下又驚又緊張，甚至不敢多說話。後來因為岳母打耳洞、順道買墨鏡，兩人一聊竟超過半個小時，氣氛意外地親切自然。

香蕉這才發現，曹西平不僅認得他，甚至是長期關注他的近況，從結婚生活、與李炳輝的互動，到每次工作後的分享動態，曹西平都默默看在眼裡、給予支持，今也特地前來悼念致意。

