曹西平靈堂不冷清！「牆上貼滿思念字條」乾兒子鬆吐內情

曹西平靈堂充滿親友紛絲對他的思念與祝福。（冬瓜行旅提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今（12）日是開放第三天，許多藝人好友胡瓜、許效舜、佩甄、林美秀、許富凱、丁寧等人都陸續現身致意，而日前傳出靈堂首日「沒藝人來」、「場面冷清」等，殯葬業者今也透露像「KID」林柏昇、陳凱倫，以及郎祖筠等許多藝人，都曾私下前來向四哥道別。

朗祖筠、林美秀寫下對曹西平的思念。（冬瓜行旅提供）

部分藝人近日選擇低調弔唁，包括KID、陳凱倫，以及郎祖筠等許多藝人，都曾私下前來向曹西平道別。他們在現場留下簽名與心意，向這位陪伴無數人成長的前輩，靜靜說一聲再見。其中，郎祖筠特別在留言紙條上寫下：「朝向光的那一邊，您自由了。想您，您不孤獨。」

陳凱倫親筆寫信給曹西平。（冬瓜行旅提供）

曹西平的乾兒子小俊也收到來自多位演藝圈好友的關心與問候，他表示年底工作行程緊湊，會再另行安排時間前來致意，「對所有人而言，有沒有現身並不是重點，最重要的是那份真誠的心意；每一份關心與祝福，我們都由衷感激。」

許富凱感謝曹西平給予的鼓勵。（冬瓜行旅提供）

這幾天陸續有許多深愛四哥的粉絲前來致意，其中不乏專程從海外返台的人士，甚至有人從新加坡、日本飛來台灣，只為向曹西平悼念。靈堂內設置的一面「粉絲留言牆」，在短短幾天內，牆面已貼滿來自各地的手寫卡片，也寫滿了對曹西平的不捨、感謝與祝福。

曹西平靈堂上的粉絲留言牆貼滿字條。（冬瓜行旅提供）

