剛參加金唱片盛典 男團TWS成員志薰返韓當晚父喪

韓國男團TWS成員志薰（右，紅色箭頭）結束金唱片頒獎典禮返韓當晚父喪。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男團TWS日前才在台灣參加熱鬧滾滾的金唱片頒獎典禮，昨返韓後，19歲成員志薰父親便在當晚不敵病魔傳出辭世噩耗。經紀公司「Pledis娛樂」今（12）發聲明證實，並表示志薰目前正在守靈，請給予充分時間哀悼。

19歲的志薰編舞才能優越。（資料照，記者王文麟攝）

Pledis在Wavers發布公告「我們要向大家報告令人心痛的消息，TWS成員志薰的父親在對抗病魔的過程當中，因病情急劇惡化，已於昨（11）日晚間病逝。目前志薰正在守靈，根據遺屬意願，喪禮僅開放家人與親友參加，請大家以溫暖慰問及體貼態度相待，給予志薰家人充分時間哀悼」。志薰在參加素有「韓國葛萊美」之稱的金唱片頒獎典禮後，立即收到父親離世消息，情緒起伏甚大，的確需要時間療癒。

志薰父親不敵病魔，於11日晚間過世。（翻攝自IG）

出道近2年的TWS是SEVENTEEN師弟團，出道後即以《plot twist》走紅，更以《OVERDRIVE》撒嬌舞打開人氣，也曾是金唱片最佳新人獎得主。志薰在團體當中參與編舞工作，這次金唱片獎在大巨蛋舉行，TWS的撒嬌舞也讓許光漢忍不住在後台挑戰，沒想到他回到韓過就面臨親人過世，令人心疼。

