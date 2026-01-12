《整形過後》安心亞藉工作壓抑喪母之痛 嚐「媽媽的味道」崩潰落淚

安心亞在《整形過後》感情動向成看點。（六魚文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕安心亞在影集《整形過後》與飾演母親的劉瑞琪有深厚羈絆。安心亞坦言，與劉瑞琪的合作至今仍讓她難以忘懷。

安心亞大讚劉瑞琪是一個非常溫柔、優雅又有氣質的人，「但當她詮釋我媽媽這個角色時，又多了一種堅韌、像男孩子般的力量」，她形容兩人的對戲流動自然，「從第一場開始，我就很相信她真的就是那個，想要為自己而活、想變性的母親」。

請繼續往下閱讀...

安心亞在《整形過後》喪母後嚐「媽媽的味道」崩潰落淚。（六魚文創提供）

劇中，劉瑞琪離世後，安心亞選擇把自己埋進工作裡，試圖壓抑失去母親的痛楚，此時劉瑞琪的伴侶曹蘭帶著「熟悉的味道」到診所探班。安心亞一嚐就忍不住說出：「這跟我媽煮的一樣。」隨後獨自一人邊吃邊落淚，瞬間引爆觀眾淚腺。兩個同樣失去摯愛的人，卻在不知不覺中，彷彿成為彼此生命裡的「媽媽與女兒」，這段靜靜延續的親情令人動容。

曹蘭（左）在《整形過後》「後退一步陪伴」安心亞（右）網哭翻。（六魚文創提供）

曹蘭剖析角色「淑華」的內心狀態：「她其實很渴望和蘇菲（安心亞 飾）成為家人，某種程度上像是一個後媽的角色，但對方已經是大人了，所以再親近，也會刻意保留一點距離。」這份克制又溫柔的陪伴，也讓這條情感線成為《整形過後》最細膩、也最長留在觀眾心裡的一段餘韻。

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，全集已在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video上架；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於過年後接棒播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法