娛樂 電視

温昇豪腦瘤未解仍執刀 為女兒撐到最後一刻「妳是我最漂亮的決定」逼哭全網

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪在影集《整形過後》飾演的整外名醫「江浩宇」，劇中面對女兒「Emma」李曼唯突如其來的斷指噩耗時，即使自身腦瘤病情未解，仍堅持親自執刀，最終卻無法完成整場手術。

温昇豪（左）、「Emma」李曼唯（右）在《整形過後》父女情暖哭全台。（六魚文創提供）温昇豪（左）、「Emma」李曼唯（右）在《整形過後》父女情暖哭全台。（六魚文創提供）

Emma劇中因為自己的選擇而陷入自責，老爸温昇豪溫柔安慰她：「我人生也做過很多錯誤的決定，但我也做過很多漂亮的決定，像是決定把妳生下來，讓妳當我的寶貝。」一句話瞬間擊潰Emma防線，也讓無數觀眾紅了眼眶，父女情成為全劇最暖心、也最催淚的名場面之一。

「Emma」李曼唯在《整形過後》受到父親温昇豪影響，決定報考醫學系。（六魚文創提供）「Emma」李曼唯在《整形過後》受到父親温昇豪影響，決定報考醫學系。（六魚文創提供）

「Emma」李曼唯在《整形過後》斷指，最強醫療團隊緊急動手術。（六魚文創提供）「Emma」李曼唯在《整形過後》斷指，最強醫療團隊緊急動手術。（六魚文創提供）

Emma坦言，雖然哭戲本身就不容易，但最具挑戰的，其實是躺在急診室病床上的那一刻。她回憶，當時包含温昇豪、安心亞、張榕容、李廷鎮與鄒承恩全都圍在床邊，壓力瞬間拉滿，「那天我一個人躺在急診室的床上被推進來，旁邊又站了一整圈前輩，我要在大家面前淚流滿面，還要同時演出強烈的疼痛感，真的非常緊張」，她也坦言，一方面擔心自己表現不夠好，辜負前輩的期待，一方面又害怕抓不到疼痛的層次，「那場戲對我來說，是整部戲裡最有壓力、也最具挑戰的一場」。

温昇豪（左）與鄒承恩（右）在《整形過後》從暗中較勁到並肩作戰，累積兄弟情。（六魚文創提供）温昇豪（左）與鄒承恩（右）在《整形過後》從暗中較勁到並肩作戰，累積兄弟情。（六魚文創提供）

温昇豪在《整形過後》飾演的整外神醫，竟躺上手術台。（六魚文創提供）温昇豪在《整形過後》飾演的整外神醫，竟躺上手術台。（六魚文創提供）

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，全集已在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video上架；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於過年後接棒播出。

