自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

放下塵緣圓滿夢與愛！ 陳凱倫淚別曹西平

陳凱倫今天一早到曹西平靈堂，與他道別。（翻攝自陳凱倫臉書）陳凱倫今天一早到曹西平靈堂，與他道別。（翻攝自陳凱倫臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人曹西平出道逾40年，以「吹哨開罵」直率敢言的風格深植人心，去年12月29日驚傳於家中離世，享壽66歲，陳凱倫今（12）日一早到他靈堂最後道別。

陳凱倫今天上午去看了「小四」（曹西平綽號），他說不是告別，只是一段安靜的停留，離開時，陳凱倫留下一封信，成了2人之間最後一次對話，他在信中寫著：「做人不容易，能活得開心，更不容易。走到花甲之年，還能自在行走，本身就是一種福氣。」

他告訴曹西平：「小四，你的一生，逐步實現了演藝夢想，有高、有低；你也默默承受了失去父母的悲傷。外表的強勢，並不是你真正的內心。你對雙親的孝心，我始終放在心裡、深深敬佩。」

陳凱倫說他依然記得，45年前那個尚未成名、在台中西餐廳自彈自唱的時髦少年，就是曹西平，「你是家中最被疼愛的孩子，滿臉自信，相信未來一定會發光；你，沒有辜負那份期待。」2025年歲末，曹西平放下塵緣，離開了這個世界，陳凱倫誇他對演藝的付出與貢獻，自有它的位置與價值。  

他希望曹西平在另一個世界裡，終於能與曹伯伯、曹媽媽團圓，「圓滿那份夢與愛。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中