放下塵緣圓滿夢與愛！ 陳凱倫淚別曹西平

陳凱倫今天一早到曹西平靈堂，與他道別。（翻攝自陳凱倫臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人曹西平出道逾40年，以「吹哨開罵」直率敢言的風格深植人心，去年12月29日驚傳於家中離世，享壽66歲，陳凱倫今（12）日一早到他靈堂最後道別。

陳凱倫今天上午去看了「小四」（曹西平綽號），他說不是告別，只是一段安靜的停留，離開時，陳凱倫留下一封信，成了2人之間最後一次對話，他在信中寫著：「做人不容易，能活得開心，更不容易。走到花甲之年，還能自在行走，本身就是一種福氣。」

請繼續往下閱讀...

他告訴曹西平：「小四，你的一生，逐步實現了演藝夢想，有高、有低；你也默默承受了失去父母的悲傷。外表的強勢，並不是你真正的內心。你對雙親的孝心，我始終放在心裡、深深敬佩。」

陳凱倫說他依然記得，45年前那個尚未成名、在台中西餐廳自彈自唱的時髦少年，就是曹西平，「你是家中最被疼愛的孩子，滿臉自信，相信未來一定會發光；你，沒有辜負那份期待。」2025年歲末，曹西平放下塵緣，離開了這個世界，陳凱倫誇他對演藝的付出與貢獻，自有它的位置與價值。

他希望曹西平在另一個世界裡，終於能與曹伯伯、曹媽媽團圓，「圓滿那份夢與愛。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法