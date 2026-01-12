自由電子報
娛樂

「星光二班」男星突收摯愛離世噩耗 心痛沒見到最後一面

姑慕‧巴紹、大Q秉洛合唱掀高潮。（众悅娛樂提供）姑慕‧巴紹、大Q秉洛合唱掀高潮。（众悅娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「星光二班」大Q秉洛上週末 （1/9） 於台北舉辦《唱癮》音樂會，除了獻出新歌《寂寞日常》首唱，也感性分享自己去年與「狗兒子」道別的沈重心境，希望大家能珍惜身邊所愛。演出尾聲更迎來「雙金原民歌后」姑慕‧巴紹驚喜登台合唱，成為當晚高潮。

相隔兩年，大Q舉辦專場與歌迷近距離互動，並分享這幾年來歷經的一切與心情。提到去年滿40歲後，對人生與情感有了不同體會，因此選擇以自己的方式重新詮釋這首歌，希望能唱進大家的心裡。

大Q秉洛舉辦相隔兩年的《唱癮》音樂會。（众悅娛樂提供）大Q秉洛舉辦相隔兩年的《唱癮》音樂會。（众悅娛樂提供）

演出中段，大Q接連帶來多首自己的創作作品，演唱《苦》時，他提到這是自己人生第一首完成的作品，也是第一次自學吉他寫歌的起點；緊接著的《老爸》則唱出他與家人之間的情感連結。之後他也唱起出道以來深受歌迷喜愛的《至少我還有勇氣唱情歌》，將這首陪伴許多歌迷走過情感起伏的作品，以更貼近現場的版本再次呈現，讓觀眾能跟著旋律一同投入。

唱到一半，大Q秉洛突然無預警向觀眾預告，接下來將有一件「很嚴重的事」要發生，因為有一首從未公開過的全新作品，將在這一晚進行「全宇宙首唱」。他隨後介紹新歌《寂寞日常》，笑稱自己是「無病呻吟式歌手」，但這首歌其實寫給所有相信「約定」的人，獻給那些曾被爽約、卻仍願意期待的心。

大Q秉洛舉辦相隔兩年的《唱癮》音樂會。（众悅娛樂提供）大Q秉洛舉辦相隔兩年的《唱癮》音樂會。（众悅娛樂提供）

在演唱張震嶽《抱著你》前，大Q說道去年10月底在上海參與張震嶽的演出時，某天早上剛好去一間教堂參觀，但心裡卻異常平靜，卻又有著說不出的感傷，沒想到下午便接獲陪伴他多年的「狗兒子」在當天上午離世的消息。他說：「晚上站上舞台演出時，我感覺每一首歌都唱得很精準，但人卻不在裡面；直到唱到《抱著你》時，才好像突然回神，當下我把那份思念寄託在旋律裡，希望這首歌能被在遠方的『兒子』聽見。」

大Q坦言原本對票房感到緊張，但看到現場滿滿的回應與支持，讓他感到非常感動。演出前一名從2007年《超級星光大道2》時期就一路支持他的歌迷，因母親突發身體不適而無法進場，他事後得知也特別送上關心與祝福，更顯他與歌迷之間的深厚情感。

點圖放大body

