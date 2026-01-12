台灣朋友太愛問《古惑仔》相關問題 香港正妹女星曝心聲

〔記者張釔泠／台北報導〕香港唱作女聲Yohee又熙推出全新單曲《Limited Edition》，她表示，有一次看表演被一位不認識的音樂人搭話，頻問她「公司沒有底薪？公司投資你多少？」等讓她深感被冒犯的無禮問題，也讓她想到逢年過節到長輩總被追問「有買房了嗎？薪水多少？」的情況，進而思考社會上存在的種種「標準」與「框架」，激發出她的創作靈感。

《Limited Edition》由又熙親自包辦詞曲、製作與和聲，並與為爆紅歌曲《你知道你比晚霞好看嗎》編曲的香港新銳音樂人Ryan.P共同編曲。這次兩人攜手打造結合洗腦饒舌與強烈律動感的作品，以「拒絕內耗」為主題，用直接、嗆辣的歌詞唱出對社會框架與無謂問題的反擊。

又熙以「拒絕內耗」為主題創作新歌。（索尼提供）

再次挑戰編曲任務的又熙表示，編曲的靈感來自經典香港經典電影系列《古惑仔》，為作品注入更鮮明的街頭感與畫面感。她笑說：「很多台灣朋友對香港文化很好奇，常常有人問跟『古惑仔』相關的問題，我覺得這很有趣，就想把這個港味融入音樂裡。」

又熙也分享自己有點強迫症，「行程一定要排好，不喜歡臨時變動。工作上，我可以勉強理解，但生活中就希望穩定。」錄音時，她為了配唱出不同的情緒，特地設計多種語氣與角色，讓自己像演員一樣切換狀態，「幸好沒瘋掉，一下要撲克臉，一下諷刺帶笑，就像把生活裡遇過的無禮問題一次唱完。」

她並邀請曾與時尚雜誌VOGUE、BAZAAR合作的造型師楷恩打造新造型，整體視覺以前衛時尚的賽車主題為核心，結合Y2K風格元素與銀飾，呈現出既未來感又帶點街頭態度的樣貌。並以紫色視覺作為主軸，讓又熙在這次作品中展現出帥氣且帶有港風氣息的一面。

