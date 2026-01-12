Energy休團半年觀眾散場不肯離去 團員一舉動全場哭爆

Energy謝謝所有歌迷的陪伴 ，約定永遠不說再見。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy一連兩場「ALL IN全面進擊」演唱會，昨（11日）晚在台北小巨蛋落幕，由於接下來半年內Energy將處於「休團」狀態，因此想到短期內沒辦法再看到5人合體演出，歌迷都很捨不得，昨晚散場後仍有大群觀眾停留場內超過15分鐘不肯離去，知道這狀況，團員也再次回到舞台。

Energy演唱會落幕，充滿許多歡笑與淚水。（相信音樂提供）

原本演唱會最後，Energy獻唱最後一首歌曲《永遠不說再見》作為和歌迷的約定，沒想到演出結束後，歌迷依依不捨頻頻高喊「Energy」，即使散場超過15分鐘仍不願離去。捨不得歌迷的深情呼喚，Energy再度上台，清唱《分合》回應全場，團員在台上眼眶泛淚，台下則有好多歌迷哭爆了，團員也感性向歌迷道謝：「謝謝大家的陪伴，我們永遠不說再見，一定會再回來，好嗎？」最後深深鞠躬，與所有歌迷約定下次再見。

Energy因為團員坤達和書偉陷入閃兵風暴，必須先行休團，也讓兩人沉潛一下，書偉昨晚為了影響其他夥伴鞠躬致歉，他也相當謝謝能與成員們一起組團：「這兩年你們替我照亮了那條路，讓我重新回到舞台上，謝謝你們、我愛你們。」坤達也談到：「五個人願意在做Energy就是非常棒的一件事，帶給我強大的力量。這兩場情緒蠻複雜的，接下來這段時間會把自己照顧好，下次見面我們一定都會更好。」

Energy感動落淚獻唱《分合》，希望從此不再分合。（相信音樂提供）

牛奶最終場加碼挑戰空中風火輪高速旋轉20圈，打破自己的紀錄，讓全場驚呼連連，過程中，技術人員一度漏接牛奶，只剩一隻手接住的牛奶仍處變不驚，繼續完成彈跳表演，笑說：「大家要給我們鼓勵，真的是賣命！」

Energy希望沉潛之後，下次再和歌迷演唱會上見面。（相信音樂提供）

阿弟昨晚多次淚崩，談到：「可以再拿起麥克風，我等了好久。但人生總有起起伏伏，錯了就面對，還是要繼續朝目標前進，所以我們為自己加油、為大家加油，我們要繼續下去。」Toro首場太賣力有點拉傷，昨晚唱《星期五晚上》無法一起跳16蹲，但仍盡全力演出，他也談到，現在遇到挫折的心情與20年前不太一樣，大家都更加成長，也會陪大家一起度過：「對我們五個來講，不管什麼事會一起承擔、一起面對。」

