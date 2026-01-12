全紅嬋長大了！留長髮近照曝光 網讚：少女感十足

中國跳水小將全紅嬋。（資料照；法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國跳水名將全紅嬋憑藉近乎完美的「水花消失術」一戰成名，年紀輕輕便在奧運舞台上連奪3面金牌，創下中國奧運史最年輕三金得主紀錄。隨著年齡增長，這位昔日被稱為「國家隊小妹妹」的跳水天才，近來在場外的轉變同樣引發關注。

現年18歲的全紅嬋，近日在微博分享生活近照，只見她身穿黑色連帽棉T、戴著墨鏡，與親友一同前往農地採草莓、小番茄，整體氛圍輕鬆自然。照片中最吸睛的，莫過於她一頭中分長髮隨風飄動，搭配濾鏡自拍，對鏡頭比出臉頰愛心，少女氣息十足，與賽場上沉穩專注的形象形成鮮明對比。

請繼續往下閱讀...

全紅嬋將頭髮留長展現氣質。（翻攝微博）

全紅嬋將頭髮留長展現氣質。（翻攝微博）

近年來，全紅嬋逐漸展現對造型與穿搭的想法，從俐落短髮到如今留起長髮，不少粉絲直呼「一個髮型真的能改變一個人」。畫面中的她皮膚白皙、膠原蛋白滿滿，神情放鬆，散發出與年齡相符的青春氣質。

照片曝光後，留言區瞬間湧入大量讚美聲，「長髮的全紅嬋好清純」、「全妹真的長大了」、「賽場是冠軍，生活中是氣質美少女」、「越來越漂亮了」等回應不斷。不少網友也感性表示，看到她在訓練與比賽之外，能自在展現少女的一面，讓人更加為她感到開心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法