自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全紅嬋長大了！留長髮近照曝光 網讚：少女感十足

中國跳水小將全紅嬋。（資料照；法新社）中國跳水小將全紅嬋。（資料照；法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國跳水名將全紅嬋憑藉近乎完美的「水花消失術」一戰成名，年紀輕輕便在奧運舞台上連奪3面金牌，創下中國奧運史最年輕三金得主紀錄。隨著年齡增長，這位昔日被稱為「國家隊小妹妹」的跳水天才，近來在場外的轉變同樣引發關注。

現年18歲的全紅嬋，近日在微博分享生活近照，只見她身穿黑色連帽棉T、戴著墨鏡，與親友一同前往農地採草莓、小番茄，整體氛圍輕鬆自然。照片中最吸睛的，莫過於她一頭中分長髮隨風飄動，搭配濾鏡自拍，對鏡頭比出臉頰愛心，少女氣息十足，與賽場上沉穩專注的形象形成鮮明對比。

全紅嬋將頭髮留長展現氣質。（翻攝微博）全紅嬋將頭髮留長展現氣質。（翻攝微博）

全紅嬋將頭髮留長展現氣質。（翻攝微博）全紅嬋將頭髮留長展現氣質。（翻攝微博）

近年來，全紅嬋逐漸展現對造型與穿搭的想法，從俐落短髮到如今留起長髮，不少粉絲直呼「一個髮型真的能改變一個人」。畫面中的她皮膚白皙、膠原蛋白滿滿，神情放鬆，散發出與年齡相符的青春氣質。

照片曝光後，留言區瞬間湧入大量讚美聲，「長髮的全紅嬋好清純」、「全妹真的長大了」、「賽場是冠軍，生活中是氣質美少女」、「越來越漂亮了」等回應不斷。不少網友也感性表示，看到她在訓練與比賽之外，能自在展現少女的一面，讓人更加為她感到開心。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中