男演員被吊掛在半空！複製《大法師》超恐怖畫面

〔記者張釔泠／台北報導〕成軍 15 年的生命樹於平安夜舉辦「生命樹 Acoustic Session｜15 週年感謝祭」，在歌迷碗期待下， 《黑羊》MV 今（1/12）正式上線。MV團隊出動大型吊掛器材，以高空墜落鏡頭捕捉心境碎裂的瞬間，還原心靈崩塌的畫面，主唱小王子從起初有些害怕轉為由衷的讚嘆，甚至興奮表示：「我也想試試看！」

佑群在《黑馬》MV中被懸吊在半空。（植光土壤音創提供）佑群在《黑馬》MV中被懸吊在半空。（植光土壤音創提供）

《黑羊》ＭV場景拉回學生時期，男主角佑群飾演同儕眼中格格不入的「害群之馬」，無論對錯是非，同學們集體霸凌成為唯一答案，甚至連師長也放任事件發生。小王子在劇中始終以旁觀者的姿態存在，看似男主角在黑暗中唯一的浮木，卻始終保持著一種清冷的距離。當他終於在關鍵時刻伸出援手，那份遲來的協助，卻意外成為壓垮駱駝的最後一根稻草，將男主角推向萬劫不復的深淵。

佑群戲份吃重，必須在體能與情感的極限邊緣，演繹內心世界與現實崩塌的重疊。他如同一隻「黑羊」，在眾人的推擠與唾罵中一路退向邊緣，最後更被推上命運的刑台，從高空直線墜落。那種宛如經典恐怖片《大法師》般的吊掛鏡頭，將受害者內心血淋淋的墜落感如實定格，畫面令人不寒而慄。

佑群有吃重演出。（植光土壤音創提供）佑群有吃重演出。（植光土壤音創提供）

吊臂拍攝進行時，早已抵達片場的小王子，親眼目睹這場將內心痛楚具象化的視覺衝擊。起初他雖感到屏息與些許恐懼，卻在鏡頭的張力中看見了情感被徹底提煉的生命力，直呼：「感覺雖然可怕，但好想實際體驗看看，這種將痛苦轉化為畫面的過程太震撼了！」

小王子敬佩佑群的敬業精神。（植光土壤音創提供）小王子敬佩佑群的敬業精神。（植光土壤音創提供）

主唱小王子在旁看著佑群年紀輕輕便能精準駕馭如此沉重的角色，直誇對方敬業。談起學生時期，小王子爆料自己算是不太乖的一群，也承認人生許多的難得回憶正是在這段時期發生。他認為，唯有不甘於現狀，才能看見不一樣的風景：「慶幸當時的我不甘被體制馴服，那是生命中最快樂、也最勇敢的時期。正因為那時的挑戰，才換來如今能自由創作的靈魂。」

作為生命樹的「內耗王」，如今他也找到方法讓自己擺脫內耗。成軍 15 年，生命樹也曾擦槍走火，經歷過情緒激盪的磨合與意見分歧的交鋒，但彼此總有默契：「先喝一杯再說，聊一聊就好了。」革命情感可見一斑。

